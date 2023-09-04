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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Ankara'da F-4 uçağının yakıt tankı düştü

        Son dakika haberi Ankara'da F-4 uçağının yakıt tankı düştü

        Başkent'te F-4 savaş uçağının yakıt tankı bir otoparktaki araçların üzerine düştü. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 04.09.2023 - 12:46 Güncelleme: 04.09.2023 - 13:13
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        Ankara'da F-4 uçağının yakıt tankı düştü
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        Ankara’da bir F-4 uçağının yedek yakıt tankı TPAO Genel Müdürlüğü’nün bahçesinde araçların üzerine düştü.

        Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. Teknofest alanından havalanan uçak güvenli bir şekilde Eskişehir’deki üssüne döndü.

        Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hv. K. K.lığımıza ait F-4 Savaş Uçağının bir parçası Ankara Semalarında uçuşu esnasında bilinmeyen bir sebeple TPAO’ya ait açık bir otoparka düşmüştür. Bahse konu uçak emniyetli bir şekilde Eskişehir meydana iniş yapmıştır. Olayda; herhangi bir can kaybı ve yaralı bulunmamaktadır. Konuyla ilgili ayrıntılı teknik inceleme devam etmektedir" denildi.

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