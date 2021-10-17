Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'a 3-1 yenildi. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maçın hakemi Ali Şansalan'ın kararlarına tepki gösterdi. Koç'un açıklamalarından satırbaşları şöyle:
"Buraya art niyetle bir operasyon çekmeye birini yollasaydınız buna benzer bir performans olurdu. Taraftarıma sesleniyorum, sakin olun. Bu takım burada 80 dakika 10 kişi oynadı, terinin son damlasına kadar savaştı. 80. dakikaya kadar maç ortadaydı. Ne olduysa orada oldu.
Türk futbolunda yaşanan hakem rezaleti artık norm olarak kabul ediliyor. Bu böyle gitmeyecek, bunun mücadelesini vereceğiz. Bu sistemin ne kadar garabet olduğunu artık sadece ben değil, başkaları da söylüyor. Bir hakem, mimiklerinden tuttuğu tarafı ele verir mi?
Camiama sesleniyorum. Artık harekete geçme zamanı. Ne gerekiyorsa yapacağız. Min-Jae'ye verilen karttan sonra oyunun bütün seyri değişti. Bir pozisyondan maç yorumlamak istemiyorum, işin geneline bakıyorum. Beni en çok rahatsız eden şey hakemin Fenerbahçeli futbolculara olan yaklaşımıydı.
Ali Maçalan, üstüne basarak söylüyorum, Şansalan değil, Maçalan. Bizden geçen sezonki Konyaspor maçını da almıştı."
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