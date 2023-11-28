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Mersin'de olay, Erdemli ilçesi Kargıpınarı Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinde meydana geldi. F.E. (38), kendisine borcu olduğunu iddia ettiği atölye sahibi Hülya Kırmızı'nın (49) iş yerine gitti.

BAŞINDAN VE GÖĞSÜNDEN VURDU DHA'da yer alan habere göre ikili arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. F.E., bodrum kata indirdiği Kırmızı'yı yanında getirdiği kurusıkıdan bozma tabanca ile başından ve göğsünden vurdu.

ÖLMEYİNCE MAKASLA BOĞAZINI KESTİ REKLAM Yere yığılan kadının ölmediğini fark eden F.E., iş yerinden bulduğu makas ile Kırmızı'nın boğazını kesti.

AĞIR YARALANAN KADININ DURUMU CİDDİ Şüpheli kaçarken, Kırmızı ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hülya Kırmızı'nın durumunun ağır olduğu bildirildi.

ZANLI GÖZALTINDA Kısa sürede yakalanan F.E., jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.