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Son dakika haberi Akaryakıta büyük zam

Akaryakıt ürünlerine gece yarısından geçerli zam geldi. EPGİS'in açıklamasına göre benzine 1.02 TL, motorine 1.06 TL, LPG'ye 65 kuruş zam geldi

24.11.2021 - 17:01 | Güncelleme: ABONE OL
Akaryakıta büyük zam

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