AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor...

Dün sayın Cumhnurbaşkanımızın sayın Putin'le kapsamlı bir görüşmesi oldu. Sayın Putin kendi bakış açısından olayın safahatını sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştı. Bugün itibariyle uluslararası hukuku ağır biçimde ihlal edildi. Haksız ve hukuksuz eylemdir. Çok vahim sonuçları olacaktır. İlk baştan itibaren Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden yana olduğumuzu, ilkelerimiz gereği güçlü şekilde savunacağımızı ifade ettik.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunuyoruz, Rusya ve Ukrayna'dan vazgeçmeyiz demişti. Hiç kimsenin saldırgan bir girişime yönelmemesi için açık ve net bir tavır ortaya koymuştur. İkisinden birinin lehine, tansiyonun yükseltilmemesi gibi bir tavır içerisine girilmemesi net bir şekilde belirtilmiş oldu.

Toprak bütünlüğü ve siyasi birliğin korunması için üstüne düşenin yapılacağını söylenmişti. Kuşkusuz bu saldırganlığın sonuçlarını tümüyle reddettiğimizi ifade etmek istiyorum. Bir yandan NATO, Rusya ve Ukrayna ile ilişkilerimiz var. Türkiye bir NATO müttefiki olarak burada. Şimdiye kadar yapıcı tutum sürdürdü. Bundan sonra da NATO üyesi olarak bu tutumunu sürdürecektir. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde savunmaya devam edeceğiz.

Bu dosya içerisinde Türkiye'yi yakından ilgilendiren durumlar var. Kırım Tatarı kardeşlerimizin durumları, onların içindeki bulundukları hal ile yakından ilgiliyiz. Ukrayna Parlamentosu'ndaki Kırım Tatarı milletvekilleriyle yakından temas içindeyiz. Ukrayna'daki vatandaşlarımızla yakın temas içindeyiz. Oradaki diplomatik misyonlarımız görevlerine devam ediyorlar. Bu gün maalesef bir vatandaşımızın yanlış yaklaşımı video olarak yayıldı. Diplomatik misyonumuz görevlerinin başındadır. Oradaki devlet görevlilerimiz vatandaşlarımızın hizmetindedir.

Oradan ayrılmak isteyen vatandaşlarımızla ilgili şu anda bir şey yapılamıyor. Güvenlik açısından hava, kara, deniz yolları bakımından garanti verilemiyor. Bu ikmal yollarından herhangi bir tanesinde güvenlik sağlandığı takdirde ayrılmak isteyen vatandaşlarımız için gerekli organizasyon yapılacaktır.

AB açısından bu konuyu ele almak gerekiyor. AB'nin kınama teşkilatına büründüğünü, sürekli kınama üreten bir yaklaşımdan başka bir şey üretemediği görüldü. Türkiye'nin AB üyeliğinin Avrupa'ya neler katacağı konusunda pekçok değerlendirmelerde bulunduk. Bir kere daha AB'nin siyasi vizyon yoksun olduğu net bir şekilde görülmüş durumda.



Karadeniz'in güvenliği kapsamlı bir şekilde değerlendiriliyor. Montrö Sözleşmesi'nin bu tip durumda Türkiye'nin kararları açısından ne anlama geldiği konusunda bütün senaryolar çalışılmıştır. Önümüze gelecek çeşitli durumlarla ilgili hazırlıklar tamamlanmıştır, projeksiyonlar yapılmıştır. Hukuki açıdan çalışmalar yapılmıştır. Süreci takip etmeye devam edeceğiz.

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