AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor. Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle;

"TBMM iki kez gazi olmuştur. Dünyadaki bütün meclisler verilen savaşın neticesinde kurulmuştur. TBMM ise savaş vermiş, başarıyla sonuçlandırmıştır. Polatlı'da top sesleri duyulurken milletvekilleri Meclis'i terk etmemişken aynısı 15 Temmuz'da olmuştur.

Milletimizin büyük mücadele ile buraya gelmiştir. Bugün buradan bir kere daha evlatlarına kavuşmak için vicdan nöbeti tutan Diyarbakır annelerine saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz.

Şebnem Şirin hunharca bir şekilde katledildi. Kadın cinayetleri hepimizi sarsmaya, içimizi acıtmaya, kahretmeye devam ediyor. Bu canilerin içinde bulundukları kültürel ortam, onları teşvik eden çeşitli kodlar, eğitimden sivil toplum çalışmalarına kadar birçok alanda güçlü bir mücadele verilmesini bir kez daha gösteriyor.

Kadına dönük şiddetin insanlığa dönük şiddet olduğunu anlatılması, bunun bir idrake, bilince dönüşmesi çok boyutlu çalışmayı hep beraber ortaya koyulacak iradeyi gerektiriyor. Biz parti olarak bu konuda çalışan örgüt ve bileşenlerle çok yakın temas içindeyiz.

Hem yasal düzenlemeler konusunda ileri düzenlemeler getirdik, caydırıcılık anlamında. Bunların takibi noktasında özel takip sistemleriyle emniyet birimlerimizin çok yüksek gayreti var. Bu sadece güvenlik ve yasa meselesi değil. Kullandığımız haber dilinden, dizilerdeki teşvik edilen rol modellere, kültürel kodlara, çocukların yetiştirilmesinde şiddeti teşvik eden sözlerden uzak durulmasına kadar geniş çerçevede ele alınması gereken bir mesele.

Milli güvenliğimiz açısından elzem olan terörle mücadele güçlü bir şekilde sürüyor. MSB, İçişleri Bakanlığımız ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın faaliyetleri güçlü bir şekilde sürüyor. En son tezkere Meclis'e getirdi. Maalesef hayır oyu veren partilerin milli hassasiyetten yoksunluğu ile karşı karşıya kaldık.

Bu tezkere ile yapılan operasyonlar söz konusu olmasaydı Suriye ve Irak'ta terör devletçikleri dediğimiz fiili oluşumlar olacaktı. TSK oraya girip darmadağın etmiştir. Sınırlarımızın yakınlarında terör oluşumuna müsaade etmeyeceğimiz en kararlı bir şekilde gösterilmiştir. PKK, DEAŞ gibi örgütlerle yoğun bir mücadele verilmiştir. DEAŞ'la karadan mücadele eden, en çok zayiatı vermiş ülkeyiz.

Silahlı kuvvetlerin orada var olmaya devam etmesi elzemdir. Türkiye'nin sınır güvenliği açısından sınırda oluşturulan derinliğin ne kadar hayati olduğu bir kez daha görülmüştür. Burada ortaya koyulan iradeye, Türkiye'nin milli güvenliği konusunda hassasiyeti olan herkesin destek vermesi gerekirdi. Türkiye'nin terörle mücadelesini savaş olarak niteleyip, Türkiye ile terör örgütlerini eşit tutan zihniyet ile CHP aynı hizaya gelmiştir.

Teröre destek verenler, PKK'yı terör örgütü saymayanlar, CHP'ye mesaj göndererek bu tezkereye hayır oyu verin dedikten bir müddet sonra CHP'den hayır oyu gelmiştir. Geçmiş zamanlarda CHP birçok konuda anlaşmamız olsa bile Türkiye'nin sınır ve milli güvenliği konusunda çok yüksek hassasiyet üretirdi.

Ortaya çıkan bu tablo CHP'nin tarihi açısından da bir kırılmadır. CHP kendi tarihindeki pozitif duruşu terk etmiş gözüküyor. Hayır oyu verdiler, bu da kayıtlara geçmiştir."