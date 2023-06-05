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Son dakika haberi AK Parti ve MHP'nin TBMM Başkanı adayı belli oldu

AK Parti ve MHP, TBMM Başkanlığı'na aday olarak, İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'u gösterdi

Giriş: 05.06.2023 - 19:49 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi Son dakika haberi AK Parti ve MHP'nin TBMM Başkanı adayı belli oldu - Gündem haberleri
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AK Parti ve MHP, TBMM Başkanlığı'na aday olarak, İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'u gösterdi.

NUMAN KURTULMUŞ KİMDİR?

TBMM Başkanlığı'na aday olarak gösterilen AK Parti Genel Başkanvekili olan Numan Kurtulmuş, 1959 yılında Ordu'da dünyaya geldi.

Akademisyen olan Numan Kurtulmuş, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. Aynı üniversitede yüksek lisans yaptı. ABD'de Temple Üniversitesi School of Business & Management'ta lisansüstü çalışmalarına devam etti.

ABD'de Cornell Üniversitesi New York State School of Industrial & Labor Relations'ta misafir öğretim üyesi olarak bulundu ve doktorasını tamamladı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde doçent oldu. 2004 yılında profesör unvanını aldı.

25 ve 26. Dönemde Ordu Milletvekili seçildi. 62, 63 ve 64. Hükûmetlerde Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı. 65. Hükûmette Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptı. Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev aldı.

İngilizce bilen Kurtulmuş, evli ve 3 çocuk babası.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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