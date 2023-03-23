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Son dakika haberi AK Parti'den emekli zammı açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "En düşük emekli aylığının 7 bin 500 TL olacak şekilde haftaya yasalaşmasını planlıyoruz" dedi

Giriş: 23.03.2023 - 15:06 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi AK Parti'den emekli zammı açıklaması
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TBMM Genel Kurulu'nda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, yasal düzenleme için çalıştıklarını belirterek, "Biz AK Parti grubu olarak konuyla ilgi ön çalışma yapıyoruz, önümüzdeki hafta yasalaşmasını ümit ediyoruz" dedi.

Akbaşoğlu, Erdoğan'ın en düşük emekli maaşının 7 bin 500 lira olacağı müjdesini verdiğini belirterek şöyle konuştu:

"AK Parti Grubu olarak, Cumhur İttifakı olarak bu konuyla ilgili kanuni düzenlemenin ön çalışmalarını yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta bunun yasalaştırılmasını ümit ediyoruz, bunu planlıyoruz. En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya çıkartıyoruz. Bununla beraber, daha önce nasıl EYT'yi çözdüysek, 3600 ek göstergeyi yasalaştırdıysak, 500 bine yakın personeli kadroya geçirdiysek bir başlıkta geçici işçilerle ilgili ifadelerimiz söz konusuydu. Bununla ilgili de on binlerce çalışanımızı ilgilendiren 6 ay ile 10 ay arasında değişkenlik arz eden sürelerle çalışan geçici işçilerin artık kalıcı işçi olarak, bütün mevsim boyunca, 12 ay boyunca çalışabilir hale gelebileceği bir düzenlemeyi de inşallah önümüzdeki hafta Meclis'te görüşmeyi planlıyoruz. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Daha önce zikrettiğimiz dosya başlıkları çerçevesinde, bu dosyaları hallettikten sonra inşallah taşeron kardeşlerimizle ilgili de çalışmaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız şu anda yürütüyor. Dolayısıyla bugüne kadar ne söz verdiysek onları gerçekleştirdik ve bütün bu gerçekleştirdiklerimizi de vatandaşlarımızla paylaşıyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamayla en düşük emekli maaşının 7 bin 500 lira olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı. Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlısı olsun" dedi.

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