Son dakika haberi AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
AK Parti Grup Başkanı Güler, "En düşük emekli maaşına yönelik çalışma sürüyor, bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacağız. Emekli maaşına yönelik düzenlemenin vergi paketinde yer alacağını öngörüyoruz, vergi paketini yarın Meclis'e sunabiliriz" dedi
Giriş: 15.07.2024 - 14:40 Güncelleme: 15.07.2024 - 14:41
AK Parti Grup Başkanı Güler, "En düşük emekli maaşına yönelik çalışma sürüyor, bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacağız. Emekli maaşına yönelik düzenlemenin vergi paketinde yer alacağını öngörüyoruz, vergi paketini yarın Meclis'e sunabiliriz" dedi.
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