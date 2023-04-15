Erkekler halka aleti finalinde Adem Asil madalya için mücadele etti. Adem Asil, 14.933 puanla bir kez daha Avrupa şampiyonluğunu kazandı.

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