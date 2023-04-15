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Adem Asil, halka aletinde de Avrupa şampiyonu oldu!

Adem Asil'den bir altın madalya daha geldi. Antalya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda bireysel finallerde yarışan milli sporcu, 'halka' aletinde organizasyonu zirvede tamamladı

Giriş: 15.04.2023 - 16:59 | Güncelleme: ABONE OL
Adem Asil, halka aletinde de Avrupa şampiyonu oldu!
AA

Antalya'da gerçekleştirilen 10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda erkekler halka aleti finalinde milli cimnastikçi Adem Asil, şampiyon oldu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın beşinci gününde, erkekler ve kadınlarda alet finalleri gerçekleştirildi.

Erkekler halka aleti finalinde Adem Asil madalya için mücadele etti. Adem Asil, 14.933 puanla bir kez daha Avrupa şampiyonluğunu kazandı.

Asil, aynı organizasyonda erkekler genel tasnifte de 84.965 puanla altın madalya kazanmıştı. 39 ülkeden 319 sporcunun katıldığı organizasyon yarın sona erecek.

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