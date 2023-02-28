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Son dakika haberi "Aday ismi 2 Mart'ta belli olacak"

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, 6'lı masanın 2 Mart'taki buluşması hakkında açıklamalarda bulundu. Zorlu, "Aday ismi 2 Mart'ta belli olacak" dedi

Giriş: 28.02.2023 - 12:26 | Güncelleme: ABONE OL
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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zorlu, "Dün gerçekleşen görüşme Millet İttifakı'nın paydaşlarının zaman zaman yaptığı periyodik görüşmelerden biridir. Yaklaşık 1 buçuk saatlik bir görüşme gerçekleştirdiler. Sayın Kılıçdaroğlu'nun, genel başkanımızı ziyaretleri sonrası adım adım 2 Mart'taki toplantıya tüm paydaşlar hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.

"Dün görüşmeden sonra bazı yayınlarda aday üzerinde mutlak bir anlaşma olduğu ya da bize atfen kullanılan ve asla kabul etmeyeceğimiz 'pazarlık' gibi ifadeler, bunların hiçbirisi gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine de yer veren Zorlu, Saadet Partisi ev sahipliğinde 2 Mart'ta düzenlenecek Millet İttifakı toplantısına ilişkin de konuştu.

Zorlu şunları kaydetti: "2 Mart'ta Millet İttifakı 13'üncü cumhurbaşkanını belirleyecek. Bu iradeyi gösterecek ve en kısa zamanda da bu iradenin ortaklaşmasıyla bunu milletimizle paylaşacağız. Biz İYİ Parti olarak milletimizin neyi istediğini, neyi beklediğini biliyoruz. Bu sorumlulukla sayın Genel Başkanımız görüşmelerini gerçekleştiriyor."

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