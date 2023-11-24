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        Son dakika haberi AB'den Gazze açıklaması

        Avrupa Birliği (AB), İsrail'in Gazze'deki saldırılarında özellikle binlerce çocuk ve kadın olmak üzere çok sayıda sivilin ölmesinden esef duyduklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 21:27 Güncelleme: 24.11.2023 - 21:29
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        AB, Gazze'de çok sayıda sivilin ölmesinden esef duyduklarını açıkladı
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        AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden AB adına yapılan yazılı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında esirlerin takas edilmesini öngören insani aranın başlamasından memnuniyet duyulduğu vurgulandı.

        "Gazze'de süregelen korkunç insani duruma son verilmesine yönelik ilk adım olarak bu planın tamamıyla uygulanması ve daha uzun bir süreye uzatılması gerekiyor." ifadesine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

        "İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonunun ardından bir milyondan fazla insan gidecek hiçbir yeri olmadan evlerinden kaçtı. Aynı zamanda Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik yerleşimci şiddetinin kontrolsüz bir şekilde artması kabul edilemez."

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        Açıklamada AB'nin başından bu yana İsrail'in kendini uluslararası insancıl hukuka uyarak savunmasını desteklediği anımsatılarak, "AB, başta binlerce çocuk ve kadın olmak üzere çok sayıda sivilin ölmesinden esef duyuyor." görüşü paylaşıldı.

        Sivillerin korunmasının, temel hizmetlere engelsiz erişim, hastane ve okul gibi korunması gereken alanlara saygı gösterilmesinin yasal zorunluluk olduğu vurgulanan açıklamada "Bir dehşet başka bir dehşeti haklı gösteremez. Her iki halkın iyiliği için mevcut gidişatın tersine çevrilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

        Açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Hem AB için hem İsrail hem de Filistin için sürdürülebilir barış, güvenlik ve refaha giden tek yol iki devletli çözümdür. Bunu mümkün kılmak için ciddi bir şekilde harekete geçmek uluslararası toplumun görevidir."

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