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Son dakika haberi A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!

A Milli Takımımızın EURO 2024'te oynayacağı Letonya ve Galler maçlarının aday kadrosu açıklandı

Giriş: 09.06.2023 - 15:45 | Güncelleme: ABONE OL
A Milli Takım aday kadrosu açıklandı! - Son Dakika Spor Haberleri
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A Milli Takımımızın EURO 2024'te oynayacağı Letonya ve Galler maçlarının aday kadrosu açıklandı

KALECİLER: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

DEFANS: Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu

ORTA SAHA/FORVET: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Umut Bozok, Umut Nayir

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Haberi Hazırlayan : Özer Çak

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