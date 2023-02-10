Son dakika: 99 ve 100'üncü saatte mucizeler devam ediyor! İki kadın kurtarıldı

AA

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'ta, 99 saat sonra bir kişi, enkazdan sağ çıkarıldı.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam etti.

UMKE, Polis Arama Kurtarma ve Yıldırım Belediyesi ekipleri, çalışmalarını Ali Sezai Efendi Caddesinde yıkılan 3 katlı apartmanın enkazında yoğunlaştırdı.

Ses gelmesi üzerine enkaza yoğunlaşan ekipler, yıkıntı altında bulunan Suriye uyruklu Fatma Karuş (26) ile iletişim kurdu. Yapılan çalışmanın ardından genç kadın, 14 saatlik çalışma sonucu enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.

Depremden 99 saat sonra enkazdan çıkarılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

100'ÜNCÜ SAATTE ADIYAMAN'DA

Kahramanmaraş depreminin ardından gerçekleştirilen enkaz çalışmalarının 100. saatinde Adıyaman Barbaros Hayrettin Mahallesi, Karapınar Caddesi, Akgül Apartmanı'ndan Cemile Hasar (36) adlı vatandaş sağ olarak çıkarıldı.