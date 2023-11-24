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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi: "Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız.

İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Samsun, Ankara, Şanlıurfa, Gaziantep, Mersin, Konya, Kocaeli, Diyarbakır, Rize, Antalya, Sakarya, Şırnak, Manisa, Balıkesir, Hatay, Kütahya, Ordu, Elazığ, Kahramanmaraş, Kastamonu, Osmaniye, Eskişehir, Kayseri, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Aksaray, Aydın, Uşak, Ağrı, Düzce, Giresun, Kars, Malatya, Yalova, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Burdur, Çorum, Çanakkale, Edirne, Erzurum, Gümüşhane, Isparta, Karaman, Kırıkkale, Kilis, Mardin, Niğde, Batman, Bingöl, Kırklareli, Kırşehir, Nevşehir, Sinop, Tokat, Yozgat, Zonguldak, Bilecik, Denizli, Erzincan, Muş, Tunceli’de yapılan Mercek-6 Operasyonları'nda 754 ruhsatsız tabanca yakalandı. Bazı şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheliler ise şöyle:

İstanbul'da 181 tabanca 4 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 209 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adana’da 51 tabanca ele geçirildi. 76 şüpheli şahıs gözaltına alındı. İzmir’de 52 tabanca ele geçirildi. 60 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Samsun’da 36 tabanca ele geçirildi. 46 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Ankara'da 30 tabanca ele geçirildi. 46 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bursa’da 36 tabanca ele geçirildi. 63 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum. Aziz milletimiz müsterih olsun: Ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla mücadelemiz kararlılıkla sürecek."