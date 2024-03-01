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        Haberler Gündem Güncel 6 yaşındaki çocuğa istismar davasında flaş gelişme! - Son dakika haberler

        Son dakika haberi 6 yaşındaki çocuğa istismar davasında yeni gelişme!

        İstinaf mahkemesinin 6 yaşındaki çocuğa istismar iddiasıyla açılan davada yargılanan Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel'in hapis cezalarının bozulması yönünde karar vermesinin ardından, davanın yeniden görüleceği tarih belli oldu. Sanıklar 6 Mayıs'ta Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden hakim karşısına çıkacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 16:44 Güncelleme: 01.03.2024 - 17:14
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        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında yeni gelişme!
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        İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nin 6 yaşında evlendirildiği iddiasıyla açılan davada yargılanan Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel'in hapis cezalarının bozulması yönünde karar vermesinin ardından, davanın yeniden görüleceği tarih belli oldu.

        DHA'da yer alan habere göre sanıklar 6 Mayıs'ta Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden hakim karşısına çıkacak.

        KARAR, USUL VE ESAS YÖNÜNDEN BOZULMUŞTU

        6 yaşındaki H.K.G.'nin evlendirilmesiyle ilgili davada, mahkeme 23 Ekim 2023'de sanık Kadir İstekli 30 yıl, Yusuf Ziya Gümüşel 20 yıl ve Fatıma Gümüşel ise 16 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar vermişti. Kararın ardından mağdur H.K.G.'nin avukatı, sanıkların avukat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı ve Cumhuriyet savcısı dosyayı istinafa taşımıştı. Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi sanık Kadir İstekli'nin 2004-2013 yılları arası için 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' 2020 yılı için ise 'Eşe karşı nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 2 ayrı ceza verilmesi gerekirken, tek bir suçtan cezalandırma yapıldığı değerlendirmişti.

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        Mağdur H.K.G.'nin annesi Fatıma Gümüşel ve babası Yusuf Ziya Gümüşel hakkında verilen hapis cezalarında ise anne ve baba olmaları nedeniyle yasa gereğince artırım yapılması gerektiği belirterek kararın usul ve esas yönünden bozulmasına karar vermişti.

        SANIKLAR 6 MAYIS'TA YENİDEN HAKİM KARŞISINDA

        Sanıklar hakkında verilen hapis cezalarının bozulmasından sonra dosya yeniden Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkeme bozulmanın ardından ilk duruşmanın 6 Mayıs saat 10.00'da yapılmasına karar verdi.

        DAVANIN GEÇMİŞİ

        6 yaşında H.K.G.'nin evlendirilme iddialarına ilişkin ilk duruşma 30 Ocak'ta yapıldı ve yapılan ilk yargılamada yayın yasağı ve gizlilik getirilmişti. Davanın ikinci duruşmasında ise Adli Tıp kurumunda gelen rapora göre mağdur H.K.G.'nin ruh sağlığının bozulduğu belirtilirken, cumhuriyet savcısı sanıkların cezalandırılmalarını talep etti. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 23 Ekim 2023 tarihinde karara bağlanan davada Kadir İstekli 30 yıl, Yusuf Ziya Gümüşel 20 yıl ve Fatıma Gümüşel ise 16 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmişti.

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