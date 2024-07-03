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45 ilde emniyet ve jandarma tarafından; zehir tacirlerinin yerel suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalatçılarına ve sokak satıcılarına yönelik düzenlenen “NARKOÇELİK-25” operasyonlarında; 538 Kg uyuşturucu madde, 2 milyon 3️0 bin 500 adet kök kenevir ve kök skunk, 188 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 320 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarınca; 765 ekip ve BİN 910 personel, 9 hava aracı ve 26 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla İstanbul, Ankara, Gaziantep, Adana, Sivas, İzmir, Denizli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Malatya, Mersin, Bursa, Samsun, Afyonkarahisar, Balıkesir, Sakarya, Tekirdağ, Kayseri, Burdur, Manisa, Batman, Çorum, Isparta, Hatay, Kahramanmaraş, Düzce, Giresun, Kütahya, Osmaniye, Siirt, Yozgat, Eskişehir, Mardin, Muğla, Adıyaman, Bitlis, Bolu, Kırıkkale, Kilis, Hakkâri, Rize, Yalova, Ağrı ve Diyarbakır olmak üzere 45 ilde "NARKOÇELİK-25” operasyonları düzenlendi.