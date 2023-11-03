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Türkiye genelinde uyuşturucu taciri ve uyuşturucu madde suçlarından aranan şahısların yakalanabilmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde ve İl Emniyet Müdürlüklerince; İstanbul, İzmir, Adana, Erzurum, Şanlıurfa, Denizli, Antalya, Gaziantep, Ankara, Giresun, Sakarya, Konya, Kütahya, Kırşehir, Afyon, Samsun, Batman, Osmaniye, Karaman, Bolu, Kırklareli, Bursa, Malatya, Tokat, Ağrı, Van, Şırnak, Eskişehir, Elazığ, Muğla, Yalova, Bitlis, Kahramanmaraş, Siirt, Tekirdağ, Kilis, Hatay, Kayseri, Kocaeli, Sinop, Diyarbakır, Hakkari, Mersin ve Düzce olmak üzere 44 ilde 387 ekip, 985 polis, 2 hava aracı ve 27 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla eş zmaanlı "Narkogüç" operasyonları düzenlendi.

ZEHİR TACİRLERİNE YÖNELİK 44 İLDE EŞ ZAMANLI OLARAK DÜZENLENEN "NARKOGÜÇ" OPERASYONLARINDA 176 ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI. MUHTELİF İÇERİKTE 1 TON 100 KG UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ❗️



Milletimizin bilmesini isterim ki

Geleceğimizi zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirleriyle, terör… pic.twitter.com/uGCDwlA846 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 3, 2023

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 846 kg metamfetamin, 223 kg skunk, 11 kg kokain, 15 kg esrar, 5 kg bonzai, 0,5 kg eroin, 35 bin uyuşturucu hap, 14 adet tabanca, 4 adet tüfek ve çok miktarda para ele geçirildi. Bu operasyonlarda İstanbul’da yakalanan metamfetamin miktarı 809 kilogram oldu.

YERLİKAYA: HAYATI ZEHREDECEĞİZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Milletimizin bilmesini isterim ki geleceğimizi zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle, göçmen kaçakçılarıyla ve organize suç örgütleriyle mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tek tek tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Aziz milletimizin destek ve dualarıyla zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz" dedi.