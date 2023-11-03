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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 44 ilde operasyon! 176 gözaltı

        Son dakika haberi 44 ilde operasyon! 176 gözaltı

        44 ilde eş zamanlı düzenlenen "Narkogüç" operasyonlarında 176 şüpheli yakalandı. Muhtelif içerikte 1 ton 100 kg uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2023 - 08:32 Güncelleme: 03.11.2023 - 08:44
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        44 ilde operasyon! 176 gözaltı
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        Türkiye genelinde uyuşturucu taciri ve uyuşturucu madde suçlarından aranan şahısların yakalanabilmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde ve İl Emniyet Müdürlüklerince; İstanbul, İzmir, Adana, Erzurum, Şanlıurfa, Denizli, Antalya, Gaziantep, Ankara, Giresun, Sakarya, Konya, Kütahya, Kırşehir, Afyon, Samsun, Batman, Osmaniye, Karaman, Bolu, Kırklareli, Bursa, Malatya, Tokat, Ağrı, Van, Şırnak, Eskişehir, Elazığ, Muğla, Yalova, Bitlis, Kahramanmaraş, Siirt, Tekirdağ, Kilis, Hatay, Kayseri, Kocaeli, Sinop, Diyarbakır, Hakkari, Mersin ve Düzce olmak üzere 44 ilde 387 ekip, 985 polis, 2 hava aracı ve 27 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla eş zmaanlı "Narkogüç" operasyonları düzenlendi.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 846 kg metamfetamin, 223 kg skunk, 11 kg kokain, 15 kg esrar, 5 kg bonzai, 0,5 kg eroin, 35 bin uyuşturucu hap, 14 adet tabanca, 4 adet tüfek ve çok miktarda para ele geçirildi. Bu operasyonlarda İstanbul’da yakalanan metamfetamin miktarı 809 kilogram oldu.

        YERLİKAYA: HAYATI ZEHREDECEĞİZ

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Milletimizin bilmesini isterim ki geleceğimizi zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle, göçmen kaçakçılarıyla ve organize suç örgütleriyle mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tek tek tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Aziz milletimizin destek ve dualarıyla zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz" dedi.

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