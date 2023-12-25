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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 37 ilde Kalkan-4 operasyonu

        Son dakika haberi 37 ilde Kalkan-4 operasyonu

        37 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen "Kalkan-4" operasyonları kapsamında 192 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 4 bin 568 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2023 - 08:19 Güncelleme: 25.12.2023 - 09:08
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        37 ilde Kalkan-4 operasyonu
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        37 ilde göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen Kalkan-4 operasyonunda 192 göçmen kaçakçısı ile 4 bin 568 kaçak göçmen yakalandı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X'ten operasyonun detaylarını açıkladı.

        Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van olmak üzere toplam 37 ilde jandarma ve polis tarafından gerçekleştirilen 126 ayrı yere yapılan operasyonlarda; 192 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunlardan 41’i tutuklandı. 7’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

        YERLİKAYA: ASLA FIRSAT VERMEYECEĞİZ

        Bakan Yerlikaya, operasyon hakkında, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye kalkışan insan kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz. Bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz. Operasyonları koordine eden valilerimize, operasyonları düzenleyen jandarmamızı ve polisimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla sürdürülecektir" dedi.

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