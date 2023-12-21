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        Haberler Dünya Son dakika haberi Çekya'da silahlı saldırı: Birçok kişi hayatını kaybetti

        Son dakika haberi Çekya'da Charles Üniversitesi'ne silahlı saldırı: Birçok kişi hayatını kaybetti

        Çekya'nın başkenti Prag'da Charles Üniversitesi'ne saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre saldırgan dahil 11 kişi hayatını kaybetti. 9 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2023 - 18:42 Güncelleme: 21.12.2023 - 19:37
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        Çekya'da üniversiteye silahlı saldırı
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        Çekya'nın başkenti Prag'daki bir üniversite binasına silahlı saldırı gerçekleştirildi. Prag polisi saldırgan dahil 11 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

        9 kişinin ağır yaralandığı açıklandı.

        Ateş açıldığı ihbarının ardından Charles Üniversitesi Felsefe Fakültesi personeline gönderilen ve Reuters tarafından görülen e-postada, "Yerinizden ayrılmayın, hiçbir yere gitmeyin, ofislerdeyseniz kilitleyin ve kapının önüne mobilya koyun, ışıkları kapatın" denildi.

        Olaya ilişkin ülke basınında yer alan haberlerde, saldırıyı düzenlediği düşünülen silahlı bir kişiye ait fotoğraf paylaşıldı.

        Bölgeyi tamamen trafiğe kapatan polisin, okuldakilerin tahliyesi için çalıştığı kaydedildi.

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