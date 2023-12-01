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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Denizli’de 3'ü kadın 5 kişi, döve döve öldürdü! - Denizli son dakika haberleri

        3'ü kadın 5 kişi, döve döve öldürdü!

        Denizli'de, 3'ü kadın 5 kişi ile arasında miras meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucu taş ve sopalarla dövülen 43 yaşındaki çiftçi Mehmet Deniz olay yerinde hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 07:18 Güncelleme: 01.12.2023 - 07:37
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        3'ü kadın 5 kişi, döve döve öldürdü!
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        Denizli'de olay, Çameli ilçesi Taşçılar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akraba oldukları belirtilen 5 kişi ile Mehmet Deniz (43) arasında miras meselesi nedeniyle tartışma çıktığı ileri sürüldü.

        3'Ü KADIN 5 KİŞİ SOPALARLA DARP ETTİ

        İHA'da yer alan habere göre çıkan tartışma kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüşmesi üzerine 3’ü kadın 5 kişinin darp ettiği Deniz, aldığı darbeler sonucu yere yığıldı.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesi sonucunda Mehmet Deniz’in hayatını kaybettiği belirlendi.

        KAÇAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

        Olay yerinden kaçan 5 şüpheliyi yakalamak için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Mehmet Deniz’i darp ederek ölümüne neden olan şüpheliler Emrah Y. (27), Yasemin D. (25), Filiz D. (52), Aziz D. (64), Gül Yağmur D.Y. (31) Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde yakalandı.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Çameli ilçesine getirildi. Şüphelerin ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Denizli
        #Son dakika haberler
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