SON DAKİKA

30 MART 2020
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3 kamu bankasından bireysel ihtiyaç kredisi paketi

3 kamu bankası bireysel ihtiyaç kredisi destek paketi açıkladı. Kamu bankaları aylık geliri 5.000 TL'yi aşmayan hane halklarına 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz, 36 aya kadar vadeli aylık eşit taksitli kredi verecek

30.03.2020 - 14:53 | Güncelleme: ABONE OL
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AA / HABERTURK.COM

3 kamu bankası bireysel ihtiyaç kredisi desteği paketi açıkladı. Kamu bankaları aylık geliri 5.000 TL'yi aşmayan hane halklarına uygun faizli kredi verecek. Bireysel müşteriler 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli aylık eşit taksitli kredi kullanabilecek.

 

BİREYSELE İHTİYAÇ DESTEĞİ KREDİSİ

3 kamu bankasından yapılan ortak açıklamaya göre, küresel ölçekte yaşanan ve Türkiye'yi de etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerini finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlattı.

"Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi" adı verilen uygulamada, temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla bireysel segment müşterileri, 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi kullanabilecek. Müşterilere, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile bu krediden faydalanma imkanı da sunulacak. "Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi", bankalar tarafından ortak kriterlerle değerlendirilecek.

BAŞVURULAR 1 NİSAN'DAN İTİBAREN KABUL EDİLECEK

Müşteriler, Ziraat Bankası, Halkbank ya da VakıfBank'tan yalnızca birine başvuru yapabilecek. Başvurular, 1 Nisan'dan itibaren kabul edilecek.

Alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurularının öncelikli olarak bankaların mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerekiyor. Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebilecek.

Söz konusu kredi uygulamasına ilişkin örnek ödeme tablosu şöyle:

Kredi Tutarı (TL)

Toplam Vade

Ödemesiz Dönem

Taksit Tutarı (TL)
(Sonraki 30 ay boyunca)

10.000

36 ay

6 ay

376

7.500

36 ay

6 ay

282

5.000

36 ay

6 ay

188

 

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