Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: 24 saatte 4 ölüm! Gölet faciası!

        24 saatte 4 ölüm! Gölet faciası!

        Sıcak havadan bunalan ve serinlemek için gölete giren 4 kişi, son 24 saatte hayatını kaybetti. Ankara'da 18 yaşındaki Emre Y., Konya'da 16 yaşındaki Dicle Nur Güneş, Gaziantep'te 17 yaşındaki Hüseyin Çelik ve Bartın'da 30 yaşındaki Mustafa Eyidoğan geride gözü yaşlı aileler bıraktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 08:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        24 saatte 4 ölüm! Gölet faciası!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Türkiye'nin hemen her ilinde aynı haber gelmeye devam ediyor. Yüzmek, sıcak havadan bunalıp serinlemek için gölete giren her yaştan insan boğularak hayatlarını kaybediyor. İşte son 24 saatte ortaya çıkan ve yürekleri yakan 4 ölüm...

        5 SAATLİK ÇALIŞMAYLA BULUNDU

        Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde serinlemek için Kurtboğazı Barajı Göleti'ne giren ve akıntıya kapılarak kaybolan Emre Y.'nin (18) cansız bedeni, ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çalışması sonucunda göletten çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        DİCLE'Yİ BALÇIK GÖLET ALDI

        Konya'nın Ereğli ilçesinde, ailesiyle mesire alına pikniğe giden Dicle Nur Güneş (16), serinlemek için Sarıca Sulama Kanalına Göleti'ne girdi. Balçık nedeniyle suyun dibine batmaya başlayan Dicle Nur Güneş, çırpınmaya başladı.

        Durumu fark eden çevredekiler gölete girip, suyun dibine batan Güneş'i aramaya başladı. Yapılan arama çalışması sonucu sudan çıkartılan Güneş, ihbarla çağrılan sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Güneş'in cansız bedeni otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        DALGIÇ POLİSLER ÇIKARDI

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, serinlemek için tarım sulamada kullanılan gölete giren Hüseyin Çelik (17), boğuldu. Adıyaman´dan gelen dalgıç polislerin gölette yaptığı aramada Hüseyin Çelik´in cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkartılan Çelik'in cansız bedeni, otopsi için Gaziantep Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        ÇAMURA SAPLANMIŞ BİÇİMDE BULUNDU

        Bartın’da arkadaşlarıyla Yeşilkaya köyündeki Gergece şelalesine serinlemek için giren Mustafa Eyidoğan (30) bir süre sonra gözden kayboldu. Eyidoğan’ın cansız bedeni dalgıçlar tarafından 10 metre derinlikte çamura saplanmış şekilde bulundu. Cenaze, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        #gölet faciası
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kabine toplanıyor... İşte gündemdeki konular
        Kabine toplanıyor... İşte gündemdeki konular
        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar
        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar
        Eyyam-ı bahur bitti, sıcaklıklar düşüyor
        Eyyam-ı bahur bitti, sıcaklıklar düşüyor
        Rusya otomotiv endüstrisine Çin markajı
        Rusya otomotiv endüstrisine Çin markajı
        İlk kez bir anne-kız birlikte uzaya gidecek
        İlk kez bir anne-kız birlikte uzaya gidecek
        Fazla yatırdığınız primi alabilirsiniz
        Fazla yatırdığınız primi alabilirsiniz
        Ceyhun Kazancı'dan olay açıklamalar
        Ceyhun Kazancı'dan olay açıklamalar
        Nijer, askeri müdahaleye karşı hava sahasını kapattı
        Nijer, askeri müdahaleye karşı hava sahasını kapattı
        Napoli'den Galatasaraylı yıldıza teklif!
        Napoli'den Galatasaraylı yıldıza teklif!
        Doktor cinsel istismardan tutuklandı!
        Doktor cinsel istismardan tutuklandı!
        Mourinho onu istiyor!
        Mourinho onu istiyor!
        Kayalıktan şelale göletine atladı! 10 metre derinlikteki çamura saplandı
        Kayalıktan şelale göletine atladı! 10 metre derinlikteki çamura saplandı
        Ragga Oktay'dan 'Tarkan' itirafı
        Ragga Oktay'dan 'Tarkan' itirafı
        Botta dayak yiyen kadından garip açıklama!
        Botta dayak yiyen kadından garip açıklama!
        Tete derbisi!
        Tete derbisi!
        İtalya’da 11 yıldır aranan mafya hükümlüsü, futbol tutkusu sayesinde Yunanistan’da yakalandı
        İtalya’da 11 yıldır aranan mafya hükümlüsü, futbol tutkusu sayesinde Yunanistan’da yakalandı
        Boşandığı eşi 30 yaşındaki Esma'yı katletti!
        Boşandığı eşi 30 yaşındaki Esma'yı katletti!
        Komşuların gürültü kavgası cinayetle bitti!
        Komşuların gürültü kavgası cinayetle bitti!
        Musk ile Zuckerberg'in kafes dövüşü X'ten canlı yayınlanacak
        Musk ile Zuckerberg'in kafes dövüşü X'ten canlı yayınlanacak
        Mete Gazoz, Dünya Şampiyonu oldu!
        Mete Gazoz, Dünya Şampiyonu oldu!
        Habertürk Anasayfa