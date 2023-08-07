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Türkiye'nin hemen her ilinde aynı haber gelmeye devam ediyor. Yüzmek, sıcak havadan bunalıp serinlemek için gölete giren her yaştan insan boğularak hayatlarını kaybediyor. İşte son 24 saatte ortaya çıkan ve yürekleri yakan 4 ölüm...

5 SAATLİK ÇALIŞMAYLA BULUNDU

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde serinlemek için Kurtboğazı Barajı Göleti'ne giren ve akıntıya kapılarak kaybolan Emre Y.'nin (18) cansız bedeni, ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çalışması sonucunda göletten çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİCLE'Yİ BALÇIK GÖLET ALDI

Konya'nın Ereğli ilçesinde, ailesiyle mesire alına pikniğe giden Dicle Nur Güneş (16), serinlemek için Sarıca Sulama Kanalına Göleti'ne girdi. Balçık nedeniyle suyun dibine batmaya başlayan Dicle Nur Güneş, çırpınmaya başladı.

Durumu fark eden çevredekiler gölete girip, suyun dibine batan Güneş'i aramaya başladı. Yapılan arama çalışması sonucu sudan çıkartılan Güneş, ihbarla çağrılan sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Güneş'in cansız bedeni otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

DALGIÇ POLİSLER ÇIKARDI

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, serinlemek için tarım sulamada kullanılan gölete giren Hüseyin Çelik (17), boğuldu. Adıyaman´dan gelen dalgıç polislerin gölette yaptığı aramada Hüseyin Çelik´in cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkartılan Çelik'in cansız bedeni, otopsi için Gaziantep Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÇAMURA SAPLANMIŞ BİÇİMDE BULUNDU

Bartın’da arkadaşlarıyla Yeşilkaya köyündeki Gergece şelalesine serinlemek için giren Mustafa Eyidoğan (30) bir süre sonra gözden kayboldu. Eyidoğan’ın cansız bedeni dalgıçlar tarafından 10 metre derinlikte çamura saplanmış şekilde bulundu. Cenaze, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.