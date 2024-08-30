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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 23 ilde DEAŞ operasyonu: 119 gözaltı

        Son dakika haberi 23 ilde DEAŞ operasyonu: 119 gözaltı

        23 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son 5 gündür devam eden "GÜRZ-10" operasyonlarında 119 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2024 - 08:03 Güncelleme: 30.08.2024 - 08:09
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        23 ilde DEAŞ operasyonu: 119 gözaltı
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        Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 23 ilde 5 gündür devam eden operasyonlarda 119 şüpheli gözaltına alındı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından operasyonun detaylarını paylaştı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Ankara, Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Bolu, Bitlis, Bursa, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mardin, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun ve Sivas’ta DEAŞ terör örgütüne yönelik "GÜRZ-10" operasyonları düzenlendi.

        23 ilde 119 şüpheli yakalandı.

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