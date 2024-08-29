Boşanma aşamasındaki eşi ve yakınına sokakta bıçakla saldırıp, kendini de kesti: 2 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

Boşanma aşamasındaki eşi ve yakınına sokakta bıçakla saldırıp, kendini de kesti: 2 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

REKLAM advertisement1

İzmir'deki olay, saat 16.00 sıralarında, Ödemiş'in Atatürk Mahallesi Ulus Meydanı'nda meydana geldi. Özkan Karabıyık, iddiaya göre, boşanma aşamasındaki eşi Esin Karabıyık ile onun yakını Ebru Duvar'ı bilinmeyen nedenle bıçakladı.

Çevredekilerin saldırmaya çalıştığı Karabıyık, aynı bıçakla kendine de zarar verdi. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Özkan Karabıyık ve eşi Esin Karabıyık ile Ebru Duvar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Özkan Karabıyık ve Ebru Duvar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Durumu ağır olan Esin Karabıyık'ın tedavisi devam ederken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.