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        Haberler Dünya Ukrayna, uzun menzilli silahların kullanılması yönündeki kısıtlamaların kaldırılmasını istedi | Dış Haberler

        Ukrayna, uzun menzilli silahların kullanılması yönündeki kısıtlamaların kaldırılmasını istedi

        Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Batılı ülkelerin kendilerine gönderdikleri uzun menzilli silahlara uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasını istedi. Kursk saldırılarına işaret eden Kuleba, "Bu ivmeden faydalanmak için daha cesur kararlara ihtiyacımız var" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 20:44 Güncelleme: 29.08.2024 - 20:44
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        O silahların kısıtlamalarının kaldırılmasını istediler
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        Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Batı ülkelerinden aldıkları uzun menzilli silahların Rusya'daki askeri hedefler için kullanılmasına yönelik kısıtlamaların kaldırılmasını talep ettiklerini belirtti.

        Kuleba, X hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanlarının katıldığı toplantı kapsamında çeşitli görüşmelerde bulunduğunu bildirdi.

        AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile de bir araya geldiğini belirten Kuleba, görüşmede Ukrayna'ya silah yardımı konusunu ele aldıklarını ifade etti.

        Ülkesine silah yardımı sağlanmasının Avrupa'nın güvenliği açısından da önemli olduğunu savunan Kuleba, Avrupa'da uzun vadeli barışın, Ukrayna'nın uzun menzilli silahlarla saldırılar gerçekleştirmesi, hava savunmasının güçlendirilmesi ve zamanında silah yardımının sağlanmasına bağlı olduğunu iddia etti.

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        Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesine düzenlediği saldırıyı "başarılı operasyon" olarak nitelendiren Kuleba, "Ukrayna'nın Kursk'taki başarıları, (Ukrayna'nın) inisiyatifi yeniden ele geçirebileceğini ve savaş alanında galip gelebileceğini gösteriyor. Bu ivmeden faydalanmak için daha cesur kararlara ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

        Batı ülkelerinden aldıkları uzun menzilli silahları Rusya'daki askeri hedeflere yönelik kullanmak istediklerini belirten Kuleba, söz konusu silahların kullanılması yönündeki kısıtlamaların kaldırılmasını desteklediği için Borrell'e teşekkür etti.

        Kuleba, bugün katıldığı AB Dışişleri Bakanları toplantısında, Ukrayna'ya silah desteğinin hızlı şekilde sürdürülmesi ve uzun menzilli silahların Rusya'daki hedeflere yönelik kullanılmasına izin verilmesine ilişkin konuştuğunu kaydetti.

        "UKRAYNA UZUN MENZİLLİ KUVVETİ OLUŞTURUYOR"

        Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, cephedeki gelişmeleri değerlendirmek amacıyla Ukrayna ordusunun yetkilileriyle toplantılar düzenlediğini bildirdi.

        Toplantılarda, "Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesinde sürdürdüğü operasyon" konusunda bilgi aldığını belirten Zelenskiy, "(Kursk'taki) Operasyonun görevi yerine getiriliyor." ifadesini kullandı.

        Zelenskiy, Ukrayna'nın güvenlik birimlerinin yöneticileri ile düzenlediği toplantıda ülkesinde üretilen uzun menzilli silahlar konusunda da konuştuklarını bildirdi.

        Söz konusu silahların üretilmesine katkı sağlayan herkese minnettar olduğunu ifade eden Zelenskiy, "Ukrayna'nın uzun menzilli kuvvetini oluşturuyoruz." dedi.

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        #Ukrayna
        #rusya
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