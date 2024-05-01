Son dakika haberi "1 Mayıs'ta 226 kişi gözaltına alındı"

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 1 Mayıs'ta 78 ilimizde toplam 210 etkinlik düzenlendi. Yurt genelinde izin verilmeyen alanlarda gösteri yapan ve polise saldıran 226 kişi gözaltına alındı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde ülkemiz genelinde siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları tarafından 7️⃣8️⃣ ilimizde toplam 2️⃣1️⃣0️⃣ etkinlik düzenlendi.



Miting, yürüyüş, basın açıklaması ve çelenk koyma gibi etkinliklere yaklaşık 2️⃣4️⃣1️⃣. 0️⃣0️⃣0️⃣ kişi katıldı.… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 1, 2024

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde ülkemiz genelinde siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları tarafından 78 ilimizde toplam 210 etkinlik düzenlendi.

REKLAM Miting, yürüyüş, basın açıklaması ve çelenk koyma gibi etkinliklere yaklaşık 241.000 kişi katıldı. İzin verilmeyen alanlarda gösteri yapan, uyarıları dinlemeyen ve polisimize saldıran İstanbul’da 217, Tunceli’de 4, Kahramanmaraş’ta 3 ve Aydın’da 2 olmak üzere toplam 226 şahıs gözaltına alındı.

REKLAM Olaylarda 28 güvenlik görevlimiz hafif şekilde yaralandı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün huzur ve güven içinde geçmesini sağlayan Bakan Yardımcılarımıza, Jandarma Genel Komutanlığımıza, Emniyet Genel Müdürlüğümüze, Sahil Güvenlik Komutanlığımıza, Valilerimize, İl Emniyet Müdürlerimize, il Jandarma Komutanlarımıza, Kaymakamlarımıza, İlçe Emniyet Müdürlerimize, İlçe Jandarma Komutanlarımıza ve kahraman güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.