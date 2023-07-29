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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 2018'de gazi olmuştu! Şehit oldu

        Son dakika haberi 2018'de gazi olmuştu! Şehit oldu

        Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "2018 yılında, bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen bombalı saldırı sonucunda gazi olan kahraman silah arkadaşımız piyade sözleşmeli er İsmet Eraslan, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu" denildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 15:18
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        2018'de gazi olmuştu! Şehit oldu
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        Milli Savunma Bakanlığı, 2018 yılında bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen bombalı saldırıda gazi olan piyade sözleşmeli er İsmet Eraslan'ın, tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu açıkladı.

        MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "2018 yılında, bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen bombalı saldırı sonucunda gazi olan kahraman silah arkadaşımız piyade sözleşmeli er İsmet Eraslan, tedavi gördüğü hastanede 29 Temmuz 2023 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah´tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

        Fotoğraf: İHA

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