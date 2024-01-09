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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 20 ilde dolandırıcılık operasyonu! 75 gözaltı | İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya SİBERGÖZ-12 operasyonu hakkında konuştu

        Son dakika haberi 20 ilde dolandırıcılık operasyonu! 75 gözaltı

        20 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda; Mercedes-Benz'e ait oluşturulan sitesi üzerinden haksız kazanç sağlayan, kiralık bungalov ilanları üzerinden oltalama yapan, e-ticaret sitesi üzerinden ilan sahte ilan veren ve sahte internet sitesiyle randevu oluşturanlara yönelik 75 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 08:38 Güncelleme: 09.01.2024 - 09:19
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        20 ilde dolandırıcılık operasyonu! 75 gözaltı
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        20 ilde “Nitelikli Dolandırıcılık” suçuna yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “SİBERGÖZ-12” operasyonlarında 75 şüpheli şahıs yakalandı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sibergöz-12 operasyonu hakkında açıklama yaptı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; İzmir, İstanbul, Nevşehir, Isparta, Mersin, Konya, Samsun, Van, Adana, Osmaniye, Kırşehir, Batman, Kocaeli, Tekirdağ, Aydın, Balıkesir, Kayseri, Aksaray, Gaziantep ve Yalova olmak üzere 20 ilde gerçekleştirilen “SİBERGÖZ-12” Operasyonlarında;

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        MERCEDES'TE OLTALAMA GÖZALTISI

        İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada, Mercedes-Benz isimli firmaya ait oluşturulan Oltalama (Phishing) sitesi üzerinden “Araç Satışı” ilanları vererek iletişime geçtikleri vatandaşlardan “Araç Bedeli, Kargo Bedeli vb.” adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladığı tespit edilen 8 şüpheli şahıs yakalandı.

        KİRALIK BUNGALOV İLANLARINA 15 GÖZALTI

        Nevşehir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada Instagram isimli sosyal medya platformu üzerinden “Kiralık Bungalov” temasını kullanarak oluşturdukları “http://palmerobungalov.com” URL adresli Oltalama (Phishing) sitesinden Isparta, Mersin, Konya, Samsun, Van, Adana, Osmaniye ve Batman’daki vatandaşlardan “Kapora Bedeli, Kiralama Ücreti” adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladığı tespit edilen 15 şüpheli şahıs yakalandı.

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        E-TİCARET SİTELERİ İLANLARINDA 39 GÖZALTI

        Kocaeli Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada E-Ticaret siteleri üzerinden “Konteyner, Telefon, Makine” ilanları vererek Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Aydın, Mersin, Balıkesir, Kayseri, Adana, Aksaray, Gaziantep ve İzmir’deki iletişime geçtikleri vatandaşlardan “Kapora Bedeli, Ürün Ücreti” adı altında para talep etmek suretiyle haksız kazanç sağladığı tespit edilen 39 şüpheli şahıs yakalandı.

        ARAÇ MUAYENE, VERGİ, TRAFİK CEZASI DOLANDIRICILIĞI

        Kırşehir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan http://alışmadaRandevu-islemlerim.com uzantılı sitede paylaşılan 0850’li numaralar üzerinden iletişim kuran “TÜVTÜRK Muayene İstasyonlarından Araç Muayene Randevusu Alınmasına” yönelik hizmet verildiği İstanbul ve Yalova’dan arayan şahıslara vergi, trafik cezası vb. ödemelerinin bulunduğu ve ödeme yapılmaması halinde randevu alınamayacağının söylenerek şahıslardan alınan tutarların bir kısmı ile vergi veya ceza ödemelerini yapan ancak gerçekte var olan vergi veya ceza borçlarından daha fazla para talep ederek haksız kazanç sağladığı tespit edilen 13 şüpheli şahıs yakalandı.

        MERCEDES'TE NE OLMUŞTU?

        Alman otomotiv devi Mercedes yaz aylarında da internet sitesi satışları ile ilgili sorunlar yaşamıştı. Firma, araçlarını internet üzerinden satışa açmış ancak fırsatçılar firmanın internet sitesindeki açığı kullanarak özel bir yazılım ile kendilerini sisteme farklı tekil şahıslar gibi tanıtıp, bu konuda Mercedes'in yaptığı denetimleri aşarak araçları satın almışlardı. Bununla birlikte dolandırıcıların da Mercedes’in adını kullanarak oltalama sitesi üzerinden araç satışı gerçekleştirdiği anlaşılmıştı.

        Online araç satışında 'hileli yazılım' iddiası
        Online araç satışında 'hileli yazılım' iddiası

        FİRMADAN YALANLAMA GELMİŞTİ

        Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan, "İddialar gerçekleri yansıtmıyor" derken şu açıklamayı yapmıştı:

        Mercedes Türkiye'den iddialara yanıt geldi
        Mercedes Türkiye'den iddialara yanıt geldi

        "Mercedes-Benz Türkiye'nin online satış platformunu kapattığı veya Almanya'dan böyle bir talimat aldığı yönündeki bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Şirket stratejimiz doğrultusunda, yeni satış platformumuz aracılığıyla müşterilerimize benzersiz bir fijital deneyim sunmayı taahhüt ediyoruz. Fiziksel (showroomlarımızda) ve dijital (online olarak) araçlarımızı mevcut satış planlarımız çerçevesinde aktif bir şekilde sunmaya devam ediyoruz. Müşteri deneyimimizi geliştirmek maksadıyla online platformumuzdaki sistemsel ve süreçsel iyileştirmelerimizi sürdürmekteyiz. Özellikle araçlarımızın yeniden satıcılara değil, nihai kullanıcılara ulaşması adına dijital aktiviteleri ve platformumuzu düzenli olarak güncelliyoruz. Bugün de KDV güncellemesini içeren yasal düzenlemeyi sistemimize yansıtmak adına çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bu bağlamda online platformumuz açıktır, ürün mevcudiyeti doğrultusunda araçlarımız düzenli olarak sistemde sunulmaktadır. Marka olarak, stratejilerimiz doğrultusunda bu platformu geliştirmeye devam ederken, en üst düzeyde müşteri deneyimine odaklanmayı sürdüreceğiz" ifadelerine yer vermişti.

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