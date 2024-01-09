20 ilde “Nitelikli Dolandırıcılık” suçuna yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “SİBERGÖZ-12” operasyonlarında 75 şüpheli şahıs yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sibergöz-12 operasyonu hakkında açıklama yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; İzmir, İstanbul, Nevşehir, Isparta, Mersin, Konya, Samsun, Van, Adana, Osmaniye, Kırşehir, Batman, Kocaeli, Tekirdağ, Aydın, Balıkesir, Kayseri, Aksaray, Gaziantep ve Yalova olmak üzere 20 ilde gerçekleştirilen “SİBERGÖZ-12” Operasyonlarında;

Kırşehir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan http://alışmadaRandevu-islemlerim.com uzantılı sitede paylaşılan 0850’li numaralar üzerinden iletişim kuran “TÜVTÜRK Muayene İstasyonlarından Araç Muayene Randevusu Alınmasına” yönelik hizmet verildiği İstanbul ve Yalova’dan arayan şahıslara vergi, trafik cezası vb. ödemelerinin bulunduğu ve ödeme yapılmaması halinde randevu alınamayacağının söylenerek şahıslardan alınan tutarların bir kısmı ile vergi veya ceza ödemelerini yapan ancak gerçekte var olan vergi veya ceza borçlarından daha fazla para talep ederek haksız kazanç sağladığı tespit edilen 13 şüpheli şahıs yakalandı.

MERCEDES'TE NE OLMUŞTU?

Alman otomotiv devi Mercedes yaz aylarında da internet sitesi satışları ile ilgili sorunlar yaşamıştı. Firma, araçlarını internet üzerinden satışa açmış ancak fırsatçılar firmanın internet sitesindeki açığı kullanarak özel bir yazılım ile kendilerini sisteme farklı tekil şahıslar gibi tanıtıp, bu konuda Mercedes'in yaptığı denetimleri aşarak araçları satın almışlardı. Bununla birlikte dolandırıcıların da Mercedes’in adını kullanarak oltalama sitesi üzerinden araç satışı gerçekleştirdiği anlaşılmıştı.

FİRMADAN YALANLAMA GELMİŞTİ

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan, "İddialar gerçekleri yansıtmıyor" derken şu açıklamayı yapmıştı:

"Mercedes-Benz Türkiye'nin online satış platformunu kapattığı veya Almanya'dan böyle bir talimat aldığı yönündeki bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Şirket stratejimiz doğrultusunda, yeni satış platformumuz aracılığıyla müşterilerimize benzersiz bir fijital deneyim sunmayı taahhüt ediyoruz. Fiziksel (showroomlarımızda) ve dijital (online olarak) araçlarımızı mevcut satış planlarımız çerçevesinde aktif bir şekilde sunmaya devam ediyoruz. Müşteri deneyimimizi geliştirmek maksadıyla online platformumuzdaki sistemsel ve süreçsel iyileştirmelerimizi sürdürmekteyiz. Özellikle araçlarımızın yeniden satıcılara değil, nihai kullanıcılara ulaşması adına dijital aktiviteleri ve platformumuzu düzenli olarak güncelliyoruz. Bugün de KDV güncellemesini içeren yasal düzenlemeyi sistemimize yansıtmak adına çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bu bağlamda online platformumuz açıktır, ürün mevcudiyeti doğrultusunda araçlarımız düzenli olarak sistemde sunulmaktadır. Marka olarak, stratejilerimiz doğrultusunda bu platformu geliştirmeye devam ederken, en üst düzeyde müşteri deneyimine odaklanmayı sürdüreceğiz" ifadelerine yer vermişti.