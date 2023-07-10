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        Mercedes'ten online satışın tamamen durduğu iddialarına yanıt

        Geçtiğimiz günlerde internet satış sisteminde yaşadığı hileli yazılım iddiaları sonrasında Mercedes Benz Türkiye online satışı temmuz ayına ertelediğini açıklamıştı. Bugün gündeme gelen internet üzerinden satışları tamamen iptal ettiği haberlerine ise firmadan resmi açıklama geldi: "İddialar gerçeği yansıtmıyor! Stratejilerimiz doğrultusunda bu platformu geliştirmeye devam ediyoruz"

        Cem Özenen
        cozenen@haberturk.com
        Giriş: 10.07.2023 - 17:43
        Mercedes Türkiye'den iddialara yanıt geldi
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        Özellikle doğuştan elektrikli otomobil markalarının bir tercihi olan bayisiz, internet üzerinden satış sistemine geçtiğimiz aylarda Mercedes Benz Türk de hibrit bir şekilde entegre olmuştu. Bayileri tamamen aradan çıkartmadan, online satışı bu sisteme entegre eden firma 'Hileli yazılım' iddiaları ile karşı karşıya kaldı.

        Bu iddiaları geçtiğimiz hafta Habertürk Otomotiv Editörü Yiğitcan Yıldız ve Habertürk Teknoloji Editörü Cem Özenen birlikte mercek altına almıştı. İddialar sonrası Mercedes Benz Türk online satış işlemlerini yeni bir güncelleme yaparak daha sağlıklı hizmete sokmak için Temmuz 2023'e kadar ertelediğini açıklamıştı.

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        Online araç satışında 'hileli yazılım' iddiası Haberi Görüntüle

        Bugün ise bazı kuruluşlarda Mercedes'in Türkiye'deki online satışlarını tamamen durdurduğu ve bir daha başlamayacağı iddiaları yer aldı.

        "İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

        Bu gelişmeler ışığında Mercedes Benz Türk'ten yazılı bir açıklama geldi.

        Açıklamada Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan, "İddiaklar gerçekleri yansıtmıyor" şeklinde açıklama yaptı.

        Yazılı olarak verilen bilgilerin tamamında ise Bekdikhan, "Mercedes-Benz Türkiye'nin online satış platformunu kapattığı veya Almanya'dan böyle bir talimat aldığı yönündeki bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Şirket stratejimiz doğrultusunda, yeni satış platformumuz aracılığıyla müşterilerimize benzersiz bir fijital deneyim sunmayı taahhüt ediyoruz.

        Fiziksel(showroomlarımızda) ve dijital (online olarak) araçlarımızı mevcut satış planlarımız çerçevesinde aktif bir şekilde sunmaya devam ediyoruz.

        Müşteri deneyimimizi geliştirmek maksadıyla online platformumuzdaki sistemsel ve süreçsel iyileştirmelerimizi sürdürmekteyiz. Özellikle araçlarımızın yeniden satıcılara değil, nihai kullanıcılara ulaşması adına dijital aktiviteleri ve platformumuzu düzenli olarak güncelliyoruz. Bugün de KDV güncellemesini içeren yasal düzenlemeyi sistemimize yansıtmak adına çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bu bağlamda online platformumuz açıktır, ürün mevcudiyeti doğrultusunda araçlarımız düzenli olarak sistemde sunulmaktadır.

        Marka olarak, stratejilerimiz doğrultusunda bu platformu geliştirmeye devam ederken, en üst düzeyde müşteri deneyimine odaklanmayı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

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