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        Haberler Gündem 3. Sayfa TRAFİKTE VAHŞET | Son dakika haberleri: 20 gün önce 3. kez baba olmuştu! "Yol verme" kavgası cinayetle bitti! - İzmir haberleri

        20 gün önce 3. kez baba olmuştu! "Yol verme" cinayeti!

        İzmir'de, yürek yakan bir olay yaşandı. Bornova ilçesinde, yol verme tartışmasında bir otomobil sürücüsüyle yol verme tartışması yaşayan servis şoförü 43 yaşındaki Ahmet Gül tabanca ile vurularak öldürüldü. Gül'ün, 20 gün önce 3. çocuğunu kucağına aldığı öğrenildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 26.10.2023 - 07:53 Güncelleme: 27.10.2023 - 08:33
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        20 gün önce 3. kez baba olmuştu! "Yol verme" cinayeti!
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        İzmir'de olay, dün öğle saatlerinde Bornova ilçesi Kayadibi Mahallesi’nde yaşandı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        "YOL VERME" TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        AA ve İHA'da yer alan bilgilere göre 20 gün önce 3. çocuğunu kucağına alan servis şoförü Ahmet Gül (43) ile bir otomobil sürücüsü iddiaya göre yol verme nedeniyle tartıştı.

        SERVİS ŞOFÖRÜNÜ SİLAHLA VURDU

        Yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine tabancayla açılan ateş sonucu Ahmet Gül vuruldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gül'ün hayatını kaybettiğini söyledi. Gül’ün cansız bedeni yapılan incelemeler sonrasında İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, E.K. ve N.C.G. adlı şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattığı belirtildi.

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        #İzmir
        #Son dakika haberler
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