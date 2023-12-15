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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Ali Yerlikalya: 2 kırmızı bültenle aranan suçlu İstanbul'da yakalandı!

        Son dakika haberi 2 'kırmızı bültenli' İstanbul'da diz çöktü!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İnterpol Kırmızı Bülten'le aranan ve Belçika'da ülke genelinde uyuşturucu dağıtımı organize eden örgüt elebaşı İngiliz uyruklu Mohammed Zakir Mıah İstanbul Büyükçekmece'de; İnterpol Kırmızı Bülten'le Vietnam'da ağır yaralama suçuyla aranan Çin uyruklu Chen Xuefeng İstanbul Bağcılar'da düzenlenen Kafes-20 operasyonlarıyla yakalandılar" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2023 - 08:18 Güncelleme: 15.12.2023 - 09:34
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        2 'kırmızı bültenli' İstanbul'da diz çöktü!
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        İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:

        "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine ve çetelere nefes aldırmayacağız. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan müşterek çalışmalar sonucu, İnterpol tarafından çıkarılan kırmızı bülten ile aranan 2 kişi İstanbul’da yakalandı. Haklarında İnterpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan Mohammed Zakir Mıah Büyükçekmece’de ve Chen Xuefeng ise Bağcılar'da yapılan Kafes-20 operasyonlarıyla kıskıvrak yakalandı. Chen Xuefeng’in Vietnam’a iade işlemleri tamamlandı. Operasyonu düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duaları sizinle. Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız."

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        #İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
        #Son dakika haberler
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