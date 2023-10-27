Alperen 18 yaşındaydı! Dere yatağı vahşeti!
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 15 Ekim'de dere yatağında cansız bedeni bulunan 18 yaşındaki Anıl Alperen Yılmaz cinayetiyle ilgili 2 zanlı gözaltına alındı. Yılmaz'ın, ağzının, el ve ayaklarının bağlandığı, birçok kez bıçaklandığı öğrenildi. Cinayet şüphelisi olarak motosiklet tamirciliği yapan 24 yaşındaki Sadi Hozer ile 30 yaşındaki ağabeyi Mahzar Hozer, Yılmaz'ın iş yerlerine gelip, kendilerini ölümle tehdit ederek haraç istediğini iddia ettiği, bu nedenle öldürüp dereye yatağına attıklarını itiraf ettikleri öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Hozer kardeşler, tutuklandı
Denizli'de tüyler ürperten olay, Pamukkale ilçesindeki Korucuk Mahallesi'nden geçen Çürüksu Deresi yatağında yaşandı.
AİLESİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU
10 Ekim'den itibaren çocukları Anıl Alperen Yılmaz'dan (18) haber alamayan ailesi kayıp başvurusunda bulundu.
ELLERİNİ BAĞLAYIP DEFALARCA BIÇAKLANMIŞ
AA ve İHA'da yer alan habere göre bu başvurudan beş gün sonra ise 15 Ekim'de, saat: 17.00 sıralarında Yılmaz'ın cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemede gencin ağzının, ellerinin ve ayaklarının bağlı vaziyette vücudunun birçok yerinden bıçaklandığı saptandı.
POLİS, 2 KİŞİYİ TAKİBE ALDI
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, dere yatağında bulunan Yılmaz'ın ölümüyle ilgili yürüttüğü çalışmada 2 kişiyi takibe aldı.
İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI
Çeşitli suçlardan sabıkası bulunduğu belirtilen 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Zanlıların bugün emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten adam öldürme" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
HARAÇ İSTEDİ İDDİASI
DHA'da yer alan habere göre öldürülen Yılmaz'ın en son Ulus Caddesi´nde motosiklet tamirciliği yapan Sadi Hozer (24) ve ağabeyi Mahzar Hozer (30) ile görüştüğünü belirledi. Bunun üzerine Hozer kardeşler gözaltına alındı. İki kardeşten Mahzar Hozer susma hakkını kullanırken, Sadi Hozer suçlarını itiraf edip, Yılmaz'ın iş yerlerine gelip, kendilerini ölümle tehdit ederek haraç istemesi üzerine bıçakla öldürüp, ellerini, ayaklarını ve ağzını bağlayıp, dereye yatağına attıklarını söylediği öğrenildi.