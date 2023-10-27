Denizli'de tüyler ürperten olay, Pamukkale ilçesindeki Korucuk Mahallesi'nden geçen Çürüksu Deresi yatağında yaşandı.

ELLERİNİ BAĞLAYIP DEFALARCA BIÇAKLANMIŞ

AA ve İHA'da yer alan habere göre bu başvurudan beş gün sonra ise 15 Ekim'de, saat: 17.00 sıralarında Yılmaz'ın cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemede gencin ağzının, ellerinin ve ayaklarının bağlı vaziyette vücudunun birçok yerinden bıçaklandığı saptandı.