11 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Turizm İstişare Kurulu dün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ankara’da bir araya gelerek, Dünya ve Türkiye turizm endüstrisini etkisi altına alan koronavirüsün (COVID-19) sektöre etkilerini ve sezon öncesi hazırlıkları değerlendirdi.
Toplantıda virüsün ekonomik yansımalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunulurken, salgından en ağır etkilenecek sektörün turizm olduğu vurgulandı.
Karantina uygulamaları ve salgının boyutunun tüketicilerin seyahat kararlarını olumsuz etkilediğine dikkat çeken Turizm İstişare Kurulu Üyeleri, yaşanan süreçten Türkiye turizminin de olumsuz biçimde etkilenmeye başladığını dile getirdi.
Vakanın görülmediği dönemde dahi ileri tarihli rezervasyon iptallerinin ciddi boyuta ulaştığını dile getiren yetkililer kayıpları en aza indirmek için “Eylem Planı” önerisini Bakan Ersoy’a sundu.
Dünya Turizm Örgütü'nün, bu yıl salgın nedeniyle turist sayısının yüzde 3-4 düşebileceği öngörüsünü Bakan Ersoy ile paylaşan İstişare Kurulu üyeleri bir dizi talepte bulundu. Sektörün talepleri özetle şöyle:
- KOBİ desteklerinin arttırılması,
- SGK, KDV, muhtasar gibi ödemelerin yıl sonuna kadar ertelenmesi,
- Turizm endüstrisinde istihdam desteklerinin artırılması,
- Sektör işletmelerinin başta tur operatörü, konaklama ve yeme-içme sektörü işletmeleri olmak üzere nakit akışını teminen, teminatsız uzun vadeli KGF kaynaklı EXIMBANK ve diğer bankalardan uygun koşullarda kredi sağlanması,
- Var olan kredi taksitlerinin faizsiz olarak yıl sonuna kadar ertelenmesi, Yurtiçi turizmi destekleyecek rezervasyon arttırıcı önlemlerin gözden geçirilmesi,
- Tur operatörlerine ve uçak firmalarına destek verilmesi,
- Konaklama vergisinin 2020 Kasım ayı sonuna kadar ertelenmesi,
- Enerji, gaz, su ve atık su maliyetlerinin azaltılması yönünde teşviklerin uygulamaya alınması oldu.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy toplantı sonunda yaptığı değerlendirmede sektörün sıkıntılarını atlatılabilmesi için tedbirlerin alınarak uygulamaya konulması hususunda gerekli planlamanın yapılacağını belirtti.
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