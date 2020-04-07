07 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Korona virüs salgını nedeniyle 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma yasağı uygulaması kapsamında denetim yapan polisler, Beyoğlu Kasımpaşa'da yasağa uymayanlara idari para cezası uyguladı. Polis, yasağa rağmen koltuk değnekleriyle dışarıya çıkan 70 yaşlarındaki adamı görünce şoke oldu. Yürümekte zorluk çeken yaşlı adamı refakat ederek evine bırakan polise komşuları teşekkür ederken, eşi balkondan, "Getirin onu buraya, dışarıya salmayın, bıktık artık' diyerek seslendi.
BEYOĞLU POLİSİNDEN ARALIKSIZ DENETİM
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü ile özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara "sokağa çıkma yasağı" uygulanmaya başlanmıştı. Bu kapsamda ilçe genelinde çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekipleri, semt genelinde özellikle kapalı alanlarda maske denetimlerinde bulundu.
Denetimler kapsamında Kızılay Meydanına gelen polis, dışarıdaki vatandaşlara "sağlığınız için evde kalın" uyarısında bulundu. Dışarıda olup da maske takmayan vatandaşlara ise maskelerini takmaları yönünde bilgi verildi.
MASKE TAKMAYANLARA CEZA
Market, bakkal ve büfe gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu iş yerlerine giren polis, kapalı alanda takılması zorunlu olduğu halde maske takmayan çok sayıda vatandaşlara ise, "Hıfzıssıhha Kanunu ve tedbirlere uymadıkları" gerekçesiyle biner lira idari para cezası uyguladı.
Denetimlere devam eden Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekipleri, 20 yaş altı yeğeniyle dışarıda dolaşan bir vatandaşa ise yaptıklarının yanlış olduğunu belirtti. Vatandaşın kendini savunması üzerine duruma müdahale eden polis, evde gitmeleri ve sağlıkları için dışarıya çıkmamaları uyarısında bulundu.
KOLTUK DEĞNEKLERİYLE DIŞARI ÇIKTI
Semtin ara sokaklarında denetimlere devam eden polis ekipleri, çok sayıda vatandaşın büfe önünde sohbet ettiğini gördü. Vatandaşlara "sosyal mesafe" uyarısında bulunan polis, maske takmalarını da söyledi. O esnada 70 yaşlarındaki bir adamın koltuk değnekleriyle dışarıya çıktığını fark eden polis, sokağa çıkma yasağına rağmen neden dışarıda olduğunu sordu.
Cevap vermekte zorlanan yaşlı adam ardından koltuk değnekleriyle evine gitmek istedi. Ancak polis yaşlı adamın tek başına gitmesine izin vermedi. Yürümekte zorlanmasına rağmen kendisinin gidebileceği yönünde ısrarda bulunan yaşlı adama polis evine kadar refakat etti.
EŞİ 'BIKTIK ARTIK' DEDİ, KOMŞULARI TEŞEKKÜR ETTİ
Polisin yaşlı adamı götürdüğünü gören binadaki vatandaşlar ise oğluna haber verdi. Oğlunun aşağıya inmesinin ardından polis, "Böyle bir havada zorla yürüyor bir de koltuk değnekleriyle dışarıya çıkmış" dedi. Oğluna babasının risk grubunda olduğunu belirten polis, dışarıya çıkmasına müsaade etmemesini söyledi. Yaşlı adamın, "Sıkıldığım için dışarıya çıktım, bir daha çıkmam” demesi üzerine oğlu ise, "Sıkılma yok, balkona çıkacaksın" cevabını verdi.
O esnada yaşlı adamın eşi ise balkondan, "Getirin onu buraya, dışarıya salmayın, bıktık artık" diyerek seslendi. Komşuların, "Elinize sağlık" diyerek teşekkür ettiği polis ekipleri ardından denetimlere devam etti.
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