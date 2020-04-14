14 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, terör, cinayet, uyuşturucu ve cinsel suçlar kapsam dışında kaldı.. Teklife göre, terör, cinayet, uyuşturucu, kadına şiddet ve cinsel suçlar haricinde, cezanın yarısı oranında infaz uygulanacak. "Milli istihbarat kanunu kapsamına giren suçlardan mahkum olanlar" kapsam dışında kaldı.
DENETİMLİ SERBESTLİK 3 YIL OLARAK UYGULANACAK
Açık cezaevinde bulunup da koşullu salıverilmesine bir yıldan az süre kalanların cezaları denetimli serbestlikte infaz edilecek.30 mart 2020 tarihine kadar işlenen suçlarda denetimli serbestlik süresi 3 yıl olarak uygulanacak.
70 YAŞINI BİTİRMİŞ HÜKÜMLÜLERDE 4 YIL OLACAK
Sıfır-altı yaş grubu çocuğu bulunan kadın ve 70 yaşını bitirmiş hükümlüler için denetimli serbestlik süresi 4 yıl olacak.
Açık cezavinde bulunanlar koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mayıs’a kadar izinli sayılacak. Bu süre Adalet Bakanlığı tarafından 2’şer ay olmak üzere 3 kez uzatılabilecek.
CEZALARI ARTTIRILAN SUÇLAR DÜZENLEMEYE GİRDİ
Örgüt kuran ve yönetenlerin cezaları ile tefecilik yapanlar ile canavarca hisle kasten yaralama suçunu işleyenlere verilecek cezalar artırıldı...
Kadın hükümlüler doğum yaptıkları sürenin üzerinden 1.5 yıl geçmeden cezaevine alınmayacak. Kaçakçılıkla mücadele kanunu'nu kapsamında, kaçakçılığa konu olan eşyanın değerine göre ceza verilecek.
45 BİN KİŞİ TAHLİYE 45 BİN İSE AÇIK CEZA EVLERİNE
Tekliften 115 bin hükümlünün faydanlanması bekleniyor. bunların 45 bini tahliye olacak. 45 bini ise koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında açık cezaevinden izne gönderilecek.. ayrıca 15 bin kişi de kapalıdan açık cezaevine geçiş yapacak..
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!