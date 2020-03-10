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İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak konuşmasına başlayan Akşener, "Bugün kadına şiddet varsa, Türkiye düşüyor, bugün kadın ölüyorsa Türkiye ölüyor demektir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Moskova ziyaretini değerlendiren Akşener, "Askerimizi şehit eden Rusya ve Esad oldu, Putin'in ayağına giden biz olduk. Biz Türkler tarihimizde çok savaşlar kaybettik ama onurumuzu hiçbir kapıda bırakmadık. 600 yıllık devletimizi kaybettik ama onurumuzu kaybetmedik" dedi. "Hani itibardan tasarruf olmazdı" diyen Akşener, "Onlar seni kapı önünde beklemeyi layık gördü, sen onlara nasıl teşekkür edebildin" ifadelerini kullandı.

"MOSKOVA PROTOKOLÜ ARA ÇÖZÜMDÜR"

Türkiye'nin Suriye politikasını eleştiren Akşener şunları söyledi.

"Esed rejimi', bir anda 'Suriye Arap Cumhuriyeti' oluverdi. 'Şam’ı yakarız, Halep’i yıkarız' diyenler, 'Suriye meselesinde askeri çözüm olmaz' demeye başladı. 'Katil Esed' dedikleriyle aracılar üzerinden görüşüldüğünü, bizzat Sayın Erdoğan’ın ağzından duyduk. Ayıptır, günahtır. Defalarca uyardık; 'Büyük lokma ye, büyük söz söyleme' dedik. Moskova protokolüyle Esad yerini korudu, 1 metre bile çekilmedi. Gözlem noktalarımız deniz ortasındaki ıssız adalar gibi Allah’a emanet kaldı. 30 kilometrelik güvenli bölge, 12 kilometrelik güvenli koridora dönüştü.

Lozan’a böyle ciddiyetsiz, böyle beceriksiz bir heyetle gitmiş olsaydık, ne olurdu düşünebiliyor musunuz? Ben söyleyeyim; Lozan’da böyle bir heyet bizi temsil etmiş olsaydı; doğuda Ruslarla, batıda Yunanla ortak devriye atıyorduk. Boğazları da İngilizler ile birlikte işletiyorduk. Soçi mutabakatını bile koruyamayanlar, Sevr’i yırtıp atanlara dil uzatamazlar. Soçi mutabakatını bile koruyamayanlar, Hatay’ı Misak-ı Milli’ye katanlara dil uzatamazlar. Bir Trump’ın, bir Putin’in ayağına gidenler, tüm dünyayı ayağına getiren Mustafa Kemal’e dil uzatamazlar."

"Moskova Protokolü bir ara çözümdür" diyen İYİ Parti lideri Akşener, "Suriye meselesi milli güvenliğimizi doğrudan ilgilendirdiği için, milli bir meseledir. Bu konuda adımlar atmadan önce, muhalefet partileriyle istişare et. İstişare ortaya, ortak akıldan süzülmüş, milli bir duruş çıkarır. Bu kadar hata yaptıktan sonra, muhalefetten, ayrıntılarını, nedenlerini, niçinlerini bilmediği politikalara, destek vermesini bekleyemezsin" diye konuştu.

BARIŞ TERKOĞLU'NUN TUTUKLANMASI

Cumhuriyet gazetesi yazarı ve Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösteren Meral Akşener, "Libya’daki şehitlerimiz üzerinden, FETÖ'cüleri sevindirecek operasyonlara imza atıyorlar. Libya’da şehit olan istihbaratçımızın cenazesini bahane edip, FETÖ'nün ilk hedefi olmuş gazetecileri yeniden hapse gönderiyorlar. Gidin, gizli kalması gerektiğine inandığınız o cenaze törenini, sızdıran mekanizmayı soruşturun. Gidin, gizli kalması gereken bir cenaze törenini, bu kadar açık ve korunaksız hale getiren işleyişi soruşturun. Bu açıklara göz yumduktan sonra, haberi yapan gazeteciyi soruşturup, cezaevine göndermek, işin kolay yanı. Üstelik de bunu, FETÖ'nün yöntemleriyle yapmak en kolayı" ifadelerini kullandı.

EKONOMİ RAKAMLARI

Ekonomiye ilişkin eleştirilerini de sıralayan Akşener, "İşsizlik azalmıyor, vatandaşın geçim sıkıntısı bitmiyor, enflasyon düşmüyor. Güya ekonomi dengeleniyor ama; esnaf, çiftçi, sanayici, borçlarının altında ezilmeye aynen devam ediyor. Güya ekonomi dengeleniyor ama; vatandaş kredi kartı borcunu ödeyemiyor, icradaki dosya sayısı her gün artmaya devam ediyor" dedi. Akşener, "İktidara geldikleri 2002 yılında, hane halkına düşen borç 7 milyar liraydı. Bugün 88 kat arttı, 622 milyar lira oldu. İktidara geldiklerinde, reel sektörün borcu 88 milyar liraydı. Bugün 33 kat arttı, 2 trilyon 925 milyar lira oldu. İktidara geldiklerinde, çiftçilerimizin borcu 3 milyar liraydı. Bugün 40 kat arttı, 120 Milyar lirayı aştı. Büyüyen, gelişen, Türk Ekonomisi değil, sırtımızdaki borç yüküdür" diye konuştu.

Akşener, "Türkiye bu sarmaldan çıkar. Yeniden ayağa kalkabilmek için; tüm politikalarımızın merkezine, “kalkınmayı” yerleştirmek zorundayız. 21. yüzyılının ilk çeyreğinin sonuna gelirken, Türk Medeniyeti’nin önündeki 'kızıl elma' işte budur" dedi. Akşener, Türkiye'nin ekonomide yapısal reformlara ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, bunun yolunun da parlamenter sistemden geçtiğini söyledi.