Habertürk'ten Alper Uruş'un haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Ekim'de, Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın üzerinden 5 gün geçti. 480 teröristin etkisiz hale getirildiği büyük harekata ilişkin Güvenlik ve Strateji Uzmanı Mete Yarar, HABERTÜRK'e çok önemli tespitlerde bulundu. İşte Yarar'ın çarpıcı değerlendirmeleri...

ABD BAŞKANI TRUMP'IN AÇIKLAMASI

"Baştan beri söylediğim bir şey var. Türkiye, bu harekatta, Suriye'nin kuzeyindeki ana karayolu olan M4'ü sınır olarak belirlemişti. Türkiye operasyonu başlattı ve ilerliyor.

ABD Başkanı Trump'ın dün gece yaptığı açıklamada, "SDG, bölgeden çıkarsa zaten çatışma olmaz" mesajı verse de bence başından beri böyleydi. Bunu nereden anlıyoruz? 9 Ekim'de Barış Pınarı başladığında ABD askerleri 30 kilometrelik hattına çıktı.

"TÜRKİYE ABD'YE, HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATMADI"

Trump-Pentagon-ABD Savunma Bakanlığı'nın "Türkiye, bu harekatı icra edecek" açıklamalarını hatırlayın. Sonrasında da "Biz Türkiye'yi durduramadık" dediler. Yani ABD, hayal kırıklığını Türkiye açısından yaşamadı.

Ona hayal kırıklığını yaşatan terör örgütü YPG/PKK oldu. Çünkü yıllarca eğitip, donattığı güç, Türk ordusu'nun karşısında duramadı.

CUMHURBAŞKANI'NIN BM'DE GÖSTERDİĞİ HARİTA

Burada önemli olan bir şey de YPG/PKK'nın bölgeden çekilip çekilmeyeceği. Bakın, onlar çekilse de çekilmese de TSK onları temizleyecek. Sonrasında Türkiye ve bölge halkının tavrı çok önemli. Bu sahada bir an önce terörün bitmesi gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler'de dünyaya gösterdiği haritayı anımsayın. O haritada 30 km'lik bant, güvenlik bölgesi görülüyordu. Yani Türkiye başından beri ne diyorsa onu yapıyor ve TSK'nın yaptığı yığınaklar da gereken mesajı zaten veriyor.

SURİYE'YE GEÇEN İSTİHKÂM BİRLİKLERİ

Gaziantep Karkamış'tan dün Suriye'ye TSK'ya ait istihkam birlikleri geçti. Bu birlik köprü kurmak üzere bölgeye gitti. sizce bu köprü nereye kurulacak? Türkiye, yalnızca Rasulayn-Tel Abyad hattı için hazırlık yapmadı.

Türkiye, tek bir plana sahip de değil. Türkiye'nin ben her türlü durum karşısında alternatif planlarının olduğunu düşünüyorum. Ne kadar silahlanırsa silahlansın PKK'nın, TSK karşısında direnme şansı yok.

"SAVAŞ UÇAĞI PROPAGANDASI YAPACAKLAR"

ABD Başkanı Trump'ın, "Savaş uçakları olmayan bir güç, savaş uçakları olan bir devlete karşı ne kadar direnebilir" ifadesi de bence askeri anlamda büyük bir yanılgı. Dünyanın en güçlü hava gücüne sahip ABD, savaş uçağı olmayan Afganistan'da yıllardır neden bir adım ilerleyemiyor.

İşte bu cümle, yaşanan hayal kırıklığını açıklamaya yönelik bahanedir. Bunu, propaganda malzemesi yapmaları da yakın zamanda kuvvetle muhtemeldir.

"ALTIN HARFLERLE YAZILACAK"

Ayakları yere basmayan hiçbir ordu, ne olursa olsun başarılı olamaz. TSK'nın her kuvveti güçlüdür ve en güçlü olduğu kuvvet kara gücüdür. Yani ABD bir mağdur yaratmaya kalksa da iş öyle değildir. Beş günde, bir tek sivilin canına halel getirmeden 480 terör mensubunun etkisiz hale getirilmesi, terörle mücadele tarihine altın harflerle yazılacak olan bir başarıdır.

"SULUK, RASULAYN'DAN DAHA BÜYÜKTÜR"

Bu arada bu sabah ele geçirilen Tel Abyad'ın güneyinde bulunan Suluk beldesi çok önemlidir. Suluk beldesi, dün ele geçen Rasulayn kasabasından daha büyük bir nüfusa sahirtir ve Tel Abyad için önemli bir mesaj vermektedir. Bence TSK için en büyük tehlike tuzaklanan EYP'ler ve mayınlardır. Teröristler bulundukları her yere mayın döşüyor ve bundan sonraki en hassas mücadelede ele geçen bölgelerde, patlayıcıların temizlenmesi.

"BÜYÜK BAŞARI SERGİLENİYOR"

Son olarak, meskun mahal çatışmalarında, gerek halkın arasına gizlenebilmesi gerekse ilk ateşi açabilme şansına sahip olması açısından bölgede bulunanın karşı tarafa karşı bir avantaja sahip olduğu gerçeği var. Yani terör örgütünün daha avantajlı konuma sahip olmasına rağmen TSK ve Suriye Milli Ordusu hem teknolojiyi kullanma hem de aldığı eğitimle büyük bir başarı sergilemektedir."