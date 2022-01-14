Güvenlik görevlisi, karısına kurşun yağdırdı!

Bursa’nın Karacabey ilçesinde meydana gelen olayda, özel bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan Orcay ve Gözde Korku bir anda tartışmaya başladı.
İHA'da yer alan habere göre, tartışma sonucunda 35 yaşındaki Orcay Korku, 31 yaşındaki eşine kurşun yağdırarak öldürdü. Saldırgan daha sonra da aynı silahla intihara teşebbüs etti.
Apartmanda bulunan komşuları silah sesini duyunca eve koştu. Korkunç bir manzara ile karşılaşan komşuları emniyete ve sağlık ekiplerine haber verip yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.
SALDIRGANIN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Gözde Korku’nun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit ederken, Orcay Korku ağır yaralı olarak önce Karacabey Devlet Hastanesi’ne oradan da Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
Orcay Korku’nun beyin ölümünün gerçekleştiği fakat bitkisel hayatta olduğu için yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi. Orcay Korku ve Gözde Korku çiftinin ikinci evlilikleri olduğu öğrenilirken, Orcay Korku’nun ilk evliliğinden bir erkek, Gözde Korku’nun da ilk evliliğinden bir kızı olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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