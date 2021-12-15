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Gülçin Ergül'ün son sağlık durumu nasıl? Annesi açıkladı

İstanbul otoyolunun Susurluk mevkisinde geçirdiği trafik kazasının ardından hastaneye kaldırılan şarkıcı Gülçin Ergül'ün tedavisi devam ediyor. Gülçin Ergül'ün annesi Aysel Ergül, gazetecilere, çok zor bir dönem geçirdiklerini söyledi. Ergül, "Gerçekten çok üzgünüz, söyleyecek söz bulamıyorum. Şu an Gülçin müşahede altında, inşallah doktorumuz izin verirse taburcu olacağız. İyiye gidiyor, parmaklarında ufak kırıkları var. Hala kontrol altında, iç kanama olabilir korkusu var. Dolayısıyla doktorumuzun kontrolünde psikolojik olarak haliyle kötü durumda." dedi

15.12.2021 - 13:55 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Gülçin Ergül'ün son sağlık durumu nasıl? Annesi açıkladı
Sağlık durumu nasıl? Annesi açıkladı
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AA / HABERTURK.COM

Gülçin Ergül ve sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı, Balıkesir’de trafik kazası geçirdi. Kazada Ergül yaralanırken, Lafçı ise hayatını kaybetti. İş adamı, bugün İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Gülçin Ergül, hastanedeki tedavisinden dolayı sevgilisinin cenaze törenine katılamadı.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren Ergül'ün sağlık durumunun iyi olduğu, yapılan kontrollerinde sadece parmaklarında kırık olduğu tespit edildi.

Psikiyatri doktorları tarafından da muayene edilen Ergül'ün taburcu edileceği öğrenildi.

"ÇOK ZOR BİR DÖNEM GEÇİRİYORUZ"

Gülçin Ergül'ün annesi Aysel Ergül, gazetecilere, çok zor bir dönem geçirdiklerini söyledi.

Çok üzgün olduklarını ifade eden Ergül, şöyle konuştu:

"Hepimizin başı sağ olsun. Gerçekten çok üzgünüz, söyleyecek söz bulamıyorum. Şu an Gülçin müşahede altında, inşallah doktorumuz izin verirse taburcu olacağız. İyiye gidiyor, parmaklarında ufak kırıkları var. Hala kontrol altında, iç kanama olabilir korkusu var. Dolayısıyla doktorumuzun kontrolünde. Psikolojik olarak haliyle kötü durumda. Konuşmak çok zor, bütün sevenlerimize teşekkür ediyorum. Çok zor bir durum, başımız sağ olsun. Doktorumuz izin verirse bugün tedavi için İstanbul'a gideceğiz. Kazayı İstanbul'a bir programa gitmek için yola çıktıklarında yaptılar. Tam olarak nasıl olduğunu bilemiyoruz. Keşke bu bir rüya olsaydı."

"SÖYLENECEK ÇOK FAZLA BİR ŞEY YOK"

Şarkıcının babası Ali Rıza Ergül de söylenecek çok fazla bir şeylerinin olmadığını dile getirdi.

Erdal Şeyda Lafçı'nın vefatından dolayı çok üzgün olduklarını belirten Baba Ergül, "Erdal'ımız vefat etti, dünya iyisi bir insandı. Çok fazla bir şey söyleyemiyorum, teşekkür ediyorum. Kızımız iyiye gidiyor ama ona sevinemiyoruz, biz Erdal'a çok üzülüyoruz. Allah rahmet eylesin, yapacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İş insanı Erdal Şeyda Lafçı idaresindeki 34 SD 7339 plakalı otomobil, İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yönde giden Cengiz Y. idaresindeki 34 CGR 100 plakalı TIR'ın dorsesine çarpmıştı.

Kazada Lafçı olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan bir dönemin popüler müzik grubu Hepsi'nin eski üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül de Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

ACI TESADÜF

Gülçin Ergül'ün bir ay önce yayınlanan 'Birbirimize İyi Gelmiyoruz' klibindeki detay ise şoke etti. Şarkıcı, son klibinde araç kullanıyor ve kaza yapıyordu. Ergül'ün klibinde, "Aşk yok, nefret yok. Şuurlar kapalı, nabız yok. Bitti, nefes yok, eski bizden eser yok" sözlerini söylüyordu.

Şarkıcı, röportajında klipteki kaza anını şöyle anlattı: “Klipte yarım saat vinç yardımıyla havada asılı kaldım. Bu bölüm, ilişki sonrası bitmiş aşkın getirdiği askıda kalma hissi ve klipte bahsi geçen araba kazası sonrasında arafta kalma hissiyatını sembolize ediyordu. Başkalarının yolunu da aydınlatan bir ilham olmuş gibi de görünüyor.”

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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