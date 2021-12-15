Gülçin Ergül'ün acı günü! Sevgilisine veda edecek...

Şarkıcı röportajında klipteki kaza anını şöyle anlattı: “Klipte yarım saat vinç yardımıyla havada asılı kaldım. Bu bölüm, ilişki sonrası bitmiş aşkın getirdiği askıda kalma hissi ve klipte bahsi geçen araba kazası sonrasında arafta kalma hissiyatını sembolize ediyordu. Başkalarının yolunu da aydınlatan bir ilham olmuş gibi de görünüyor.”