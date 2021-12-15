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Gülçin Ergül'ün acı günü! Erdal Şeyda Lafçı'ya veda edecek...

Gülçin Ergül'ün acı günü! Sevgilisine veda edecek...

Gülçin Ergül ve sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı, Balıkesir’de trafik kazası geçirdi. Kazada Ergül yaralanırken, Lafçı ise hayatını kaybetti. İş adamı, bugün İzmir'de son yolculuğuna uğurlanacak

15.12.2021 - 09:43 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • İş insanı Erdal Şeyda Lafçı'nın kullandığı ve içinde bir dönemin popüler müzik grubu Hepsi'nin eski üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül'ün bulunduğu otomobil, pazartesi gecesi İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki TIR'ın dorsesine çarptı.

  • Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Sürücü Lafçı kaza yerinde hayatını kaybetti, Ergül ise hafif yaralandı.

  • CENAZESİ İZMİR'E GÖNDERİLDİ

    Erdal Şeyda Lafçı'nın cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından sevk edildiği Balıkesir Devlet Hastanesi'nin morgundan alınarak İzmir'e gönderildi. Lafçı'nın naaşı, bugün İzmir Narlıdere Şehitlik Camii'ndeki öğle namazının ardından Karabağlar Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.

    Jandarma, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

  • "SEN BENİM MELEĞİMSİN"

    Yaşanan olay sonrası Gülçin Ergül sosyal medya hesabından sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'nın fotoğrafını paylaşarak, "Sen benim meleğimsin... Hep öyleydin aşkım..." ifadelerini kullandı.

  • ACI TESADÜF

    Gülçin Ergül'ün bir ay önce yayınlanan 'Birbirimize İyi Gelmiyoruz' klibindeki detay ise şoke etti. Şarkıcı, son klibinde araç kullanıyor ve kaza yapıyordu. Ergül'ün klibinde, "Aşk yok, nefret yok. Şuurlar kapalı, nabız yok. Bitti, nefes yok, eski bizden eser yok" sözlerini söylüyordu.

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