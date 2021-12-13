Trafik kazası geçirdi, sevgilisi hayatını kaybetti

AA

İş insanı Erdal Şeyda Lafçı'nın kullandığı ve içinde bir dönemin popüler müzik grubu Hepsi'nin eski üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül'ün bulunduğu otomobil, İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki TIR'ın dorsesine çarptı.

Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.

Sürücü Lafçı kaza yerinde hayatını kaybetti, Ergül ise hafif yaralandı.

Gülçin Ergül

Ünlü şarkıcı, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

ACI TESADÜF!

Gülçin Ergül'ün bir ay önce yayınlanan 'Birbirimize İyi Gelmiyoruz' klibindeki detay ise şoke etti.

Şarkıcı, son klibinde araç kullanıyor ve kaza yapıyordu. Ergül'ün klibinde, "Aşk yok, nefret yok. Şuurlar kapalı, nabız yok. Bitti, nefes yok, eski bizden eser yok" sözlerini söylüyordu.

'Hepsi' grubu ile yolları ayrıldıktan sonra müzik kariyerine tek başına devam eden Gülçin Ergül, 6 yıllık arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı ile mayıs ayında fotoğrafını paylaşarak aşkını ilan etmişti.