IŞIN KARACA

Gülçin ve Erdal… Korkunç bir kaza geçirmişler ve ne yazık ki Gülçin sevdiği adamı, Erdal’ı bu yaşanan elim kazada kaybetti. O kadar üzüldüm ki… Allah rahmet eylesin. Sevdiklerine sabırlar versin… Allah kimseyi sevdikleri ile sınamasın. Dualarımızdasınız… Çok üzgünüm, çok…