Merkez Bankası faiz kararının ardından euro ve dolarda olduğu gibi altın fiyatlarında da gözle görülür bir yükseliş gerçekleşmişti. Bir süredir aşağı yönlü hareket eden gram altının fiyatı hala 550 liranın üzerinde. 29 Ekim Cuma günü gram altın 554,87 liradan, çeyrek altın ise 908,36 liradan işlem görüyor. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 29 Ekim 2021 güncel altın fiyatları