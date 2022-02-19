Hazine ve Maaliye Bakanlığı tarafından duyurulan Altın Tasarruf Ssitemi ve 17 Şubat Perşembe günü açıklanan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) politika faizi kararı güncel altın fiyatlarının araştırılmasına neden oldu. 19 Şubat Cumartesi sabahına artışla başlayan altın fiyatları gündemde.

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Merkez Bankası politika faizini yüzde 14'te sabit tuttuğunu açıklamıştı. Bir süredir yönünü yukarı çeiren gram altın, bugün saat 07.18 itibarıyla 839,05 liradan, çeyrek altın ise 1.361,07 liradan işlem görüyor. İşte 19 Şubat Cumartesi günü gram altın, yarım altın, Cumhuriyet altını fiyatları