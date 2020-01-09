09 OCAK 2020
WhatsApp Hattı
HaberlerParaSON DAKİKA! Gerilim azaldı, piyasa coştu! Dolar düşüşte

Gerilim azaldı, piyasa coştu, borsadan rekor

Dolar kuru, ABD - İran geriliminde tansiyonun düşmesiyle çıktığı 5.98 seviyesinden 5.8670'e kadar gerilerken; euro da 6.69 TL'den dönerek 6.53'e indi. Güvenli liman olarak görülen ve 1600 doları aşan spot altın 1550 dolara inerken gram altın fiyatı da 306 TL'den 293 TL'ye indi. Faizlerde de düşüş var. Tahvil getirileri ise verim eğrisi genelinde yaklaşık 30 baz puan düşüşte...Borsa İstanbul BİST 100 endeksi günü 117 bin puanı aşarak son 22 ayın zirvesinde kapattı.

09.01.2020 - 17:50 | Güncelleme:
TL
HABERTURK.COM / Ajanslar

Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksinde ABD - İran geriliminden kaynaklı jeopolitik risklerle süren düşüş tansiyonun azalmasıyla birlikte terse döndü. Borsa bugün yaklaşık 4 primle 117.500 puanı geçti.  Bankacılık endeksi ise yüzde 6 arttı. Garanti Bankası yüzde 7'nin üzerinde artışla en büyük katkıyı sağladı.

İşlem hacminde ilk sırada yer alan THY geçen günlerde artan risk algısına bağlı yükselen petrol fiyatlarıyla sert geriledikten sonra, bugün en fazla yükselen hisseler arasında. Petrol fiyatlarının yükselmesiyle satış baskısı altındaki THY hisseleri de brent petrolün yeniden 65 dolar altını görmesiyle yüzde 5'in üzerinde artıda.

BIST 100 Endeksinde 97 hisse senedi yükselirken sadece 2 hissede düşüş görüldü. n fazla yükselen şirket yüzde 17.67 ile Odaş Elektrik oldu. BIM yüzde 0.54 düşüşle en fazla değer kaybeden hisse oldu. BIST'in haftalık kazancı ise yüzde 3'ü buldu.

Türk Lirası da panik havasının dağılmasıyla birlikte çıkışa geçti. Dolar/TL Ortadoğu'da yaşanan olaylar sonrası çıktığı 5.98 seviyesinden 5.88 altına geriledi. Euro/TL de 6.69dan dönerek 6.53'lere indi.

TL bugün diğer gelişen ülke paralarından da da pozitif ayrışarak dolar karşısında yüzde 0.7 ile en çok değer kazanan para birimi oldu.

Bankacılar bugünkü piyasa hareketinde Türkiye'ye özgü bir haber görmediklerini belirtiyor. TL'nin daha iyimser performans göstermesinde ise benzer ülkelerden farklı olarak Türkiye'nin petrol ithalatçısı olmasına, son dönemde aşırı satış baskısı altında kalmasına ve bölgeye yakın bir ülke olmasına bağlıyorlar.

Güvenli liman olarak görülen ve 1600 doları aşan spot altın 1550 dolara inerken gram altın fiyatı da 306 TL'den 293 TL'ye indi. Piyasa faizlerinde de 30 baz puana yakın gerileme var.

BORSA İSTANBUL'DAN TARİHİ REKOR

Borsa İstanbul BİST 100 endeksi günü 117 bin puanı aşarak son 22 ayın zirvesinde kapattı.


GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Artvin’den çıkarılıyor! Kilosu 600 liradan satılıyor
Artvin’den çıkarılıyor! Kilosu 600 liradan satılıyor
Mesajlarını ifşa etti
Mesajlarını ifşa etti
Güzelliği hala aynı... Tanıdınız mı?
Güzelliği hala aynı... Tanıdınız mı?
Asrın en sıcak 2. yılı! Böyle devam ederse...
Asrın en sıcak 2. yılı! Böyle devam ederse...
ABD halkı Trump'ı onaylamıyor
ABD halkı Trump'ı onaylamıyor
Artık bambaşka biri!
Artık bambaşka biri!
Meğer Alzheimer'ı önlemek mümkünmüş...
Meğer Alzheimer'ı önlemek mümkünmüş...
Meteoroloji İstanbul 9 Ocak hava durumu
Meteoroloji İstanbul 9 Ocak hava durumu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X