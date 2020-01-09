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Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksinde ABD - İran geriliminden kaynaklı jeopolitik risklerle süren düşüş tansiyonun azalmasıyla birlikte terse döndü. Borsa bugün yaklaşık 4 primle 117.500 puanı geçti. Bankacılık endeksi ise yüzde 6 arttı. Garanti Bankası yüzde 7'nin üzerinde artışla en büyük katkıyı sağladı.

İşlem hacminde ilk sırada yer alan THY geçen günlerde artan risk algısına bağlı yükselen petrol fiyatlarıyla sert geriledikten sonra, bugün en fazla yükselen hisseler arasında. Petrol fiyatlarının yükselmesiyle satış baskısı altındaki THY hisseleri de brent petrolün yeniden 65 dolar altını görmesiyle yüzde 5'in üzerinde artıda.

BIST 100 Endeksinde 97 hisse senedi yükselirken sadece 2 hissede düşüş görüldü. n fazla yükselen şirket yüzde 17.67 ile Odaş Elektrik oldu. BIM yüzde 0.54 düşüşle en fazla değer kaybeden hisse oldu. BIST'in haftalık kazancı ise yüzde 3'ü buldu.

Türk Lirası da panik havasının dağılmasıyla birlikte çıkışa geçti. Dolar/TL Ortadoğu'da yaşanan olaylar sonrası çıktığı 5.98 seviyesinden 5.88 altına geriledi. Euro/TL de 6.69dan dönerek 6.53'lere indi.

TL bugün diğer gelişen ülke paralarından da da pozitif ayrışarak dolar karşısında yüzde 0.7 ile en çok değer kazanan para birimi oldu.



Bankacılar bugünkü piyasa hareketinde Türkiye'ye özgü bir haber görmediklerini belirtiyor. TL'nin daha iyimser performans göstermesinde ise benzer ülkelerden farklı olarak Türkiye'nin petrol ithalatçısı olmasına, son dönemde aşırı satış baskısı altında kalmasına ve bölgeye yakın bir ülke olmasına bağlıyorlar.

Güvenli liman olarak görülen ve 1600 doları aşan spot altın 1550 dolara inerken gram altın fiyatı da 306 TL'den 293 TL'ye indi. Piyasa faizlerinde de 30 baz puana yakın gerileme var.

BORSA İSTANBUL'DAN TARİHİ REKOR

Borsa İstanbul BİST 100 endeksi günü 117 bin puanı aşarak son 22 ayın zirvesinde kapattı.



