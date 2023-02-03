Gecekonduda çıkan yangında alevlerin arasında kaldılar!

DHA'nın haberine göre polis, yangının sebebini belirlemek için soruşturma başlattı.

Antalya'da gecekonduda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında Muharrem Barış (54) ile birlikte yaşadığı yabancı uyruklu Berna Shermetova hayatını kaybetti.

İhbarın ardından adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, evde yapılan incelemede iki kişinin cansız bedeni tanınmayacak halde bulundu.

Cenazeler otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Polis, hayatını kaybedenlerden birinin Muharrem Barış diğerinin ise Berna Shermetova olduğunu belirledi. İkilinin yangın çıkan eve kısa bir süre önce taşındıkları öğrenildi.