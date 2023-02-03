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Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da gecekonduda çıkan yangında alevlerin arasında kaldılar! -En son haberler

Birlikte yaşadığı yabancı uyruklu kadınla yangında öldü

Antalya'da feci bir yangın çıktı. Kentte bir gecekonduda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında iki kişi alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti

Giriş: 03.02.2023 - 12:10 | Güncelleme: ABONE OL
Antalya'da gecekonduda çıkan yangında alevlerin arasında kaldılar! -En son haberler
Gecekonduda çıkan yangında alevlerin arasında kaldılar!
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DHA

Antalya'da gecekonduda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında Muharrem Barış (54) ile birlikte yaşadığı yabancı uyruklu Berna Shermetova hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre polis, yangının sebebini belirlemek için soruşturma başlattı.

Yangın, gece 02.00 sıralarında bir gecekonduda çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbarın ardından adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, evde yapılan incelemede iki kişinin cansız bedeni tanınmayacak halde bulundu.

Polis, hayatını kaybedenlerden birinin Muharrem Barış diğerinin ise Berna Shermetova olduğunu belirledi. İkilinin yangın çıkan eve kısa bir süre önce taşındıkları öğrenildi.

Cenazeler otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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