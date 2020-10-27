Kaza, 20 Ekim sabahı İslahiye ilçesi Kozdere Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Fevzipaşa-Beyoğlu treni, hemzemin geçitten kontrolsüz şekilde geçmek isteyen Sadettin Kara (51) yönetimindeki 27 AAJ 010 plakalı hafif ticari araca çarptı.

DHA'nın haberine göre kazada, sürücü ile yanında bulunan okula götürdüğü yeğeni ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Zeynep Azra Soysal (8) hayatını kaybetti, 6 yaşındaki kardeşi Elanur Soysal ise yaralandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, trenin, kontrolsüz şekilde hemzemin geçitten geçen hafif ticari araca çarptığı görülüyor.