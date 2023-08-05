Galatasaray, orta sahada büyük oynuyor!
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne önce kalmak ardından ses getirmek isteyen Galatasaray kadro çalışmalarını da buna göre yürütüyor. Sarı-kırmızılılar orta saha transferinde ince eleyip sık dokurken gündemine aldığı yıldızlar ile dikkat çekiyor. Avrupa'nın beş büyük liginde iddialı takımlarda forma giyen yıldızları gündemine alan Galatasaray, 6-8 numara transferinde büyük oynuyor!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kaldıktan sonra ses getirmek isteyen ve Avrupa'daki başarı hasretine nokta koyma peşindeki Galatasaray'da gözler orta saha transferine çevrildi.
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Şampiyon kadrosunun ilk 11'ini korumayı başaran sarı-kırmızılılar sol beke Angelino, ön bölgeye ise Wilfried Zaha'yı alarak kalite artışına giderken 6-8 numara transferleri için de girişimlerde bulunuyor.
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Okan Buruk, Lucas Torreira'nın yanında oynayabilecek oyuncunun Sergio Oliveira'dan daha farklı özelliklerde olmasını talep ederken sarı-kırmızılılar iki yönlü oynayabilen ancak hem fiziksel hem de hamlelerde sert olabilen bir oyuncu arayışında.
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Habertürk'ten Çağatay Çelik'in haberine göre Galatasaray'ın bu bölgedeki önceliği hala Ryan Gravenberch...
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Bayern Münih'teki ilk sezonunda 11'e yerleşemeyen Hollandalı yıldız ayrılmaya sıcak bakıyor.
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Bayern Münih'in bu bölgeye takviyeler yapmasıyla birlikte rotasyonda yeniden geri planda kalabileceğini düşünen 21 yaşındaki yıldız futbolcu geçen sezonkine benzer bir yıl daha geçirmek istemiyor.
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Okan Buruk'un gözdesi olan Ryan Gravenberch için girişimlerde bulunan Galatasaray, oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunurken sarı-kırmızılılar bu transferde devlerle yarışıyor.
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Sarı-kırmızılıların önündeki diğer bir engel ise Ryan Gravenberch'in temsilcisi Rafaela Pimenta'nın Türkiye'ye yaklaşımı...
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Mino Raiola'nın hayatını kaybetmesinden sonra menajerlik şirketinin yönetimini devralan Rafaela Pimenta'nın da oyuncusunu Avrupa'nın beş büyük liginin üst düzey takımlarında kalması yönünde niyeti bulunuyor.
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Galatasaray'ın Ryan Gravenberch'ten sonraki önceliği ise Monaco'nun yükselen yıldızı Youssouf Fofana...
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Sarı-kırmızılılar, Okan Buruk'un sertlik ve topla hareketlilik kriterlerine tam olarak uyan Fransız futbolcu ve Monaco'nun şartlarını sordu.
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İngiltere'den de talipleri bulunan Fofana'nın Şampiyonlar Ligi'nde forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi.
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Sarı-kırmızılıların da Devler Ligi'ne yönelik projesiyle Fofana'yı ikna etmeye çalıştığı belirtildi.
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Galatasaray'ın Gravenberch ve Fofana'dan sonraki üçüncü tercihi ise Tottenham'ın gelecek planları arasında yer almayan Tanguy Ndombele...
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Manchester United'ın Fred için istediği 20 milyon Euro'luk bonservis bedeli inadını kıramayan sarı-kırmızılılar, Tottenham'dan daha kolay ayrılabilecek Ndombele için masaya oturdu.
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Tottenham, Ndombele için pazarlıklara 10 milyon sterlinin üzerinde bir rakamla başlarken Galatasaray ise oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor.
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İki kulüp arasında ilerleyen günlerde birkaç görüşme daha olacağı da belirtiliyor.
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26 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon Napoli formasıyla tüm kulvarlarda 40 kez sahaya çıkarken 2 gol, 1 asist üretti ve takımıyla İtalya Serie A'da şampiyonluk sevinci yaşadı.
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