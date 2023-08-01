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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Son dakika Galatasaray transfer haberleri - Galatasaray, Kerem Demirbay için el sıkıştı - Kerem Demirbay kimdir? GS haberler - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Kerem Demirbay için el sıkıştı

        Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri... Icardi, Zaha, Angelino ve Bakambu transferleriyle adeta gövde gösterisi yapan Cimbom, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Kerem Demirbay transferi için oyuncu ve kulübü Bayer Leverkusen ile büyük ölçüde anlaştı! İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2023 - 16:03
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          Galatasaray'da son dakika gelişmesi... Transfer çalışmalarına devam eden Cimbom, Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen forması giyen Kerem Demirbay transferinde mutlu sona ulaştı.

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          Edinilen bilgiye göre; sarı kırmızılılar, Bayer Leverkusen'de forma giyen 30 yaşındaki oyuncu ile anlaştı.

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          Resmi açıklamam kısa süre içinde yapılacağı ifade edilirken, Kerem'in bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor

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          30 yaşındaki Kerem Demirbay için yaklaşık 3 ve 4 milyon euro arasında bir bonservis ücretinin olacağı belirtildi.

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          Bayer Leverkusen, en son 2019/20 sezonunda Demirbay’ı 32 milyon euro karşılığında Hoffenheim’dan renklerine bağlamıştı. Orta saha oyuncusu, ayrıca Leverkusen kulüp tarihindeki en pahalı oyuncu olma ünvanını elinde bulunduruyor.

        • 6

          Bir dönem Türkiye U20 ve U19 milli takımlarında forma giyen Demirbay, milli takım tercihini Almanya’dan yana kullanmıştı. Alman futbolcu, Teknik Direktör Joachim Löw döneminde 2 defa Almanya Milli Takım forması giymişti.

        • 7

          Kerem Demirbay kimdir?

          Doğum tarihi: 3 Temmuz 1993

          Doğum yeri: Herten / Almanya

          Yaş: 30

          Boy: 1,83 m

          Uyruk: Almanya / Türkiye

          Mevki: Orta saha - Merkez orta saha

          Yan mevki: On Numara - Önlibero

          Ayak: Sol ayak

          Oynadığı takımlar: Dortmund II, Hamburg, K'lautern, Düsseldorf, Hoffenheim, Leverkusen

          Toplam performans: 394 maç 66 gol 77 asist

        • 8
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