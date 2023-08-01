Galatasaray, Kerem Demirbay için el sıkıştı
Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri... Icardi, Zaha, Angelino ve Bakambu transferleriyle adeta gövde gösterisi yapan Cimbom, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Kerem Demirbay transferi için oyuncu ve kulübü Bayer Leverkusen ile büyük ölçüde anlaştı! İşte detaylar...
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Galatasaray'da son dakika gelişmesi... Transfer çalışmalarına devam eden Cimbom, Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen forması giyen Kerem Demirbay transferinde mutlu sona ulaştı.
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Edinilen bilgiye göre; sarı kırmızılılar, Bayer Leverkusen'de forma giyen 30 yaşındaki oyuncu ile anlaştı.
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Resmi açıklamam kısa süre içinde yapılacağı ifade edilirken, Kerem'in bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor
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30 yaşındaki Kerem Demirbay için yaklaşık 3 ve 4 milyon euro arasında bir bonservis ücretinin olacağı belirtildi.
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Bayer Leverkusen, en son 2019/20 sezonunda Demirbay’ı 32 milyon euro karşılığında Hoffenheim’dan renklerine bağlamıştı. Orta saha oyuncusu, ayrıca Leverkusen kulüp tarihindeki en pahalı oyuncu olma ünvanını elinde bulunduruyor.
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Bir dönem Türkiye U20 ve U19 milli takımlarında forma giyen Demirbay, milli takım tercihini Almanya’dan yana kullanmıştı. Alman futbolcu, Teknik Direktör Joachim Löw döneminde 2 defa Almanya Milli Takım forması giymişti.
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Kerem Demirbay kimdir?
Doğum tarihi: 3 Temmuz 1993
Doğum yeri: Herten / Almanya
Yaş: 30
Boy: 1,83 m
Uyruk: Almanya / Türkiye
Mevki: Orta saha - Merkez orta saha
Yan mevki: On Numara - Önlibero
Ayak: Sol ayak
Oynadığı takımlar: Dortmund II, Hamburg, K'lautern, Düsseldorf, Hoffenheim, Leverkusen
Toplam performans: 394 maç 66 gol 77 asist
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